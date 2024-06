Si sporge dal finestrino dell’auto in corsa guidata dall’amico: 25enne cade e muore a Foggia

video suggerito

Un 25enne è morto alla periferia di Foggia, in via Gandhi, dopo essere caduto dall'auto di un amico a bordo della quale viaggiava all'alba. Indaga la polizia locale.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita alla periferia di Foggia, in Viale Mahatma Gandhi, dopo essere caduto dall'auto di un amico a bordo della quale viaggiava all'alba. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, ma stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, l'incidente è avvenuto intorno alle 4.30: c'erano due persone a bordo di una Lancia Y.

Mentre la macchina percorreva – pare ad alta velocità – , il passeggero, per motivazioni che spetterà alle autorità stabilita, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Si ipotizza che possa essersi sporto dal finestrino. Ma saranno le indagini a stabilirlo.

Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato e ha chiamato il 118 e le forze dell’ordine.

Inutili i soccorsi: il giovane è morto sul colpo. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il 25enne nella caduta avrebbe sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. All'arrivo delle forze dell'ordine, il ragazzo che era alla guida dell'utilitaria è stato trasportato in ospedale per gli esami di rito, ma anche e soprattutto per essere sottoposto all'alcol e drug test.

IN AGGIORNAMENTO