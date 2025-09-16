Si scontra in moto contro un camion a Scandicci, morto Tommaso Bazzani: lavorava All’Antico Vinaio

Tragedia a Scandicci, in provincia di Firenze: Tommaso Bazzani, 34 anni di Lastra a Signa, è morto in un incidente in moto contro un camion lungo via Pisana. Il giovane lavorava all’Antico Vinaio ed era appassionato di due ruote.

Un incidente mortale ha spezzato la vita di Tommaso Bazzani, 34 anni, residente a Lastra a Signa e conosciuto per la sua passione per le moto e per il lavoro all’Antico Vinaio, il celebre locale fiorentino diventato negli anni un punto di riferimento per cittadini e sopratutto turisti. La tragedia si è consumata ieri, lunedì 15 settembre, poco dopo le 16 lungo via Pisana, all’altezza della rotonda di via Nazioni Unite, nella frazione Olmo di Scandicci.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della polizia municipale, la Yamaha XJ di grossa cilindrata su cui viaggiava il giovane si è scontrata con la motrice di un camion senza rimorchio. L’impatto è stato violentissimo: la moto è rimasta incastrata sotto il paraurti posteriore del mezzo pesante e trascinata per alcuni metri, mentre Bazzani è stato sbalzato a terra. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti hanno immediatamente transennato l’area per i rilievi, ma la ricostruzione dell’incidente si presenta complicata. Nella zona non risultano telecamere di sorveglianza e le indagini si stanno basando sulle testimonianze dei presenti. Non tutti, però, sono riusciti a fornire un resoconto chiaro. Una delle ipotesi al vaglio riguarda la possibilità che il giovane abbia perso il controllo del mezzo proprio all’ingresso della rotatoria, forse a causa delle radici affioranti sull’asfalto, da tempo segnalate con cartelli di pericolo e considerate una criticità per chi percorre quel tratto.

Il camionista, resosi subito conto dell’impatto, si è fermato pochi metri dopo la rotonda. Il corpo senza vita di Tommaso giaceva poco distante dalla sua moto distrutta: un’immagine straziante che ha lasciato attoniti i passanti e i soccorritori della Misericordia di Lastra a Signa, intervenuti per recuperare le spoglie del giovane concittadino.

La notizia della tragedia si è diffusa in poche ore nella sua città natale, suscitando profonda commozione. A Lastra a Signa, dove Tommaso era molto conosciuto e apprezzato, in tanti hanno ricordato il suo sorriso e la sua passione per le due ruote, che purtroppo gli è stata fatale. Sul suo profilo Facebook si definiva anche “digital creator”, un aspetto che racconta di un ragazzo al passo con i tempi, creativo e intraprendente.

Il dolore ha raggiunto anche i colleghi dell’Antico Vinaio, che hanno perso non solo un dipendente stimato, ma soprattutto un amico. Nel locale, frequentatissimo da fiorentini e turisti, Bazzani era apprezzato per la sua disponibilità e il suo carattere solare.

Ancora una volta via Pisana si conferma una delle strade più pericolose di Scandicci. Il traffico intenso, la presenza continua di mezzi pesanti e i rallentamenti improvvisi ne fanno da anni un’arteria critica, troppo spesso teatro di incidenti gravi.

Ora resta il dolore di una comunità che si stringe intorno alla famiglia di Tommaso, mentre si attende di conoscere la data dei funerali.