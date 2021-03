Un tragico incidente che non ha lasciato scampo a un giovane di 35 anni di Chiaramonte Gulfi (Ragusa). La vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrata con un camion in contrada Pezze, in prossimità di un incrocio. Le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate ai soccorritori del 118. La corsa in ospedale non ha salvato il giovane Adriano Parisi, che è spirato in tarda serata al Guzzardi di Vittoria.

Adriano lascia la compagna e due figli dopo che, per motivi ancora da accertare, si è scontrato con un camion mentre guidava la sua moto. Le forze dell'ordine sono ancora all'opera per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, del tutto incerta per il momento. Lo scontro è stato però incredibilmente violento: danneggiata la motocicletta e il camion coinvolto. Il giovane ha subito riportato ferite gravissime che non hanno permesso al primo soccorso di portarlo fuori pericolo, soprattutto a causa della mancanza di un medico a bordo dell'ambulanza per carenza di personale. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto in reparto dopo qualche ora. Non risulta coinvolto invece l'automobilista alla guida del mezzo pesante: secondo le prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe rimasto fortunatamente illeso.

Il 35enne era appassionato di moto, di caccia e aveva un grande amore per il verde e per la natura, alla quale si dedicava nel suo tempo libero. Aveva due figli piccoli e una famiglia creata da poco. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati su Facebook da parte degli amici di una vita, increduli davanti a questa notizia. Chiaramonte è incredula e sotto shock: Adriano era molto conosciuto in zona per il suo buon carattere e il suo essere solare con chiunque. L'intera comunità si è stretta tramite i social network attorno alla famiglia della giovane vittima.