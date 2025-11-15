Si schianta in auto contro un muro: Francesco muore a 27 anni in Calabria, era padre di una bimba

Francesco Lauro, 27 anni, è morto dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro a Corigliano-Rossano. Inutili i soccorsi. Lascia moglie e una bambina.

La comunità di Corigliano-Rossano, in Calabria, è stata scossa dalla morte di Francesco Lauro, giovane operaio di 27 anni rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri allo Scalo coriglianese, lungo la strada comunale di contrada Chiubbica. Il sinistro si è verificato intorno alle 20.30, quando il giovane, alla guida della sua Ford, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro di un fabbricato. L’impatto è risultato talmente violento da non lasciargli scampo: i soccorsi del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lauro viaggiava da solo.

Il ventisettenne, residente in città, lavorava come operaio in un’azienda chimica della zona industriale ed era padre di una bambina. La moglie e la famiglia, raggiunte dalla notizia, sono state assistite dalle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dello schianto. Il magistrato di turno della Procura di Castrovillari è stato informato e si attende l’ispezione del medico legale.

La tragedia di Corigliano-Rossano si inserisce in una giornata segnata da un altro incidente mortale avvenuto a Luni, in provincia della Spezia, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada e avere impattato contro il muro di una struttura. Due episodi distinti, ma accomunati da uno stesso esito drammatico che riporta l’attenzione sulla sicurezza in strada.

Nella cittadina calabrese, intanto, il dolore è profondo: molti conoscevano Lauro, descritto come un giovane lavoratore legato alla propria famiglia. In queste ore la comunità si stringe attorno ai suoi cari, mentre proseguono gli accertamenti per determinare le cause dell’incidente che ha spezzato una vita così giovane.