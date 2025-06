Si schianta con l’auto contro una ruspa: Raphael muore a 19 anni dopo sei giorni di agonia

video suggerito

Un ragazzo di 19 anni, Raphael Patscheider, è morto dopo essere rimasto coinvolto la scorsa settimana in un incidente stradale in alta val Venosta. Giovedì 5 giugno si trovava a bordo di una macchina in compagnia di due 18enni, lungo una strada di campagna nei pressi di Alsago, quando l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro una piccola ruspa.

A cura di Eleonora Panseri

Raphael Patscheider, 19 anni.

Un ragazzo di 19 anni, Raphael Patscheider, è morto dopo essere rimasto coinvolto la scorsa settimana in un grave incidente stradale in alta val Venosta. Nella serata di giovedì 5 giugno si trovava a bordo di una macchina in compagnia di due 18enni, lungo una strada di campagna nei pressi di Alsago, quando l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro una piccola ruspa parcheggiata su un prato.

In gravi condizioni il giovane era stato trasportato all'ospedale di Bolzano, dove è deceduto mercoledì 11 giugno. Subito dopo l'incidente, i soccorritori si erano subito recati sul posto per aiutare ai feriti. Un medico d'urgenza e la squadra della Croce Bianca dell'Alta Val Venosta avevano prestato le prime cure ma il 19enne, gravemente ferito, ha richiesto la rianimazione. A causa della gravità delle ferite, è stato trasportato all'ospedale di Bolzano con l'elicottero di soccorso Pelikan 2.

Qui il personale medico ha tentato il tutto per tutto per salvare la vita del giovane anche se, fin da subito, le condizioni del 19enne erano apparse molto critiche. Ieri, purtroppo, è arrivata la tragica notizia: Raphael Patscheider è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Il ragazzo abitava a Resia e la sua famiglia è molto conosciuti nella zona. Raphael Patscheider era un appassionato cacciatore, impegnato nell'attività di famiglia e membro dei Vigili del fuoco della squadra locale.

La notizia della sua morte ha profondamente sconvolto la popolazione del luogo; molti dei suoi coetanei, anche oltre i confini comunali, sono rimasti sconvolti dall'incidente e dalla notizia della morte del diciannovenne.

Il funerale di Raphael Patscheider, che lascia i genitori, le sorelle e i nonni, si terrà a Resia sabato 14 giugno. Il corteo partirà dalla casa funeraria alle 14.00 e si dirigerà verso la chiesa parrocchiale. La cerimonia si concluderà al cimitero locale.