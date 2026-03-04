Attualità
Uccise il vicino di casa, poi si scattò un selfie col suo telefono: Giacomo Friso condannato all’ergastolo

Giacomo Friso, 35 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’amico d’infanzia Michael Boschetto. Riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.
A cura di Maria Neve Iervolino
Michael Boschetto e Giacomo Frisio
Michael Boschetto e Giacomo Frisio

Il 35enne Giacomo Friso è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'amico d'infanzia Michael Boschetto, avvenuto il 27 aprile 2024 a Villa Padovana. Al termine del processo di primo grado la Corte d'Assise di Padova ha accolto la richiesta del pm Benedetto Roberti riconoscendo le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Friso avrebbe ucciso con quattro coltellate il vicino di casa e amico d'infanzia 33enne al culmine di una lite violenta. Successivamente, avrebbe preso il cellulare della vittima per scattarsi un selfie.

La foto è stata trovata per caso dal padre della vittima, Federico Boschetto, quando le forze dell'ordine hanno riconsegnato gli effetti personali del giovane. Tra i vari oggetti c'era il cellulare, e nelle foto della galleria, un selfie del killer. Dopo la scoperta della foto da parte dei familiari la Procura aveva richiesto un nuovo sequestro. Un indizio che potrebbe avere fatto la differenza nello svolgimento del processo.

Michael Boschetto è stato trovato senza vita il 27 aprile del 2024 davanti alla sua casa di Villafranca Padovana. tra i due ci sarebbe stata prima un diverbio seguito da una colluttazione, successivamente Friso sarebbe entrato in casa per prendere il coltello col quale ha colpito l'amico almeno quattro volte. Un gesto che è costato il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione che si è andato ad aggiungere a quella dei futili motivi.

L'uomo, poco dopo l'arresto aveva parzialmente ammesso le responsabilità, dicendo in fase di interrogatorio che tra loro esistevano "attriti del passato".

