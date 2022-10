Si rifiuta di invitare due coetanei a una festa: ragazza di 25 anni presa a sassate sui denti Una ragazza di 25 anni di Cles, in Trentino Alto Adige, è stata presa a sassate da due coetanei che si era rifiutata di far partecipare a una festa privata.

A cura di Davide Falcioni

Una ragazza di 25 anni di Cles, in Trentino Alto Adige, è stata vittima di un insensato e grave episodio di violenza. La giovane infatti è stata presa a sassate da due coetanei che si era rifiutata di far partecipare a una festa privata.

Stando a quanto affermato dalla vittima nella denuncia sporta ai carabinieri i due autori della sassaiola sarebbero stati due giovani che poco prima avevano cercato di "imbucarsi" a un party a cui non erano stati invitati: per tutta risposta i due hanno lanciato dei sassi mirando al volto della 25enne e colpendola in pieno, causandole anche la rottura di tre denti.

La vittima era stata invitata a partecipare a una festa insieme a una sua amica, quando i due aggressori si sono avvicinati, ma sono stati respinti perché l'evento era privato.

Poco dopo, i due giovani si sono "vendicati": sono infatti tornati con in mano pietre e cocci di bottiglia, che avrebbero lanciato verso la 25enne per punirla del rifiuto.

In seguito alle sassate sul viso, la ragazza ha riportato la rottura di tre denti, che dovrà farsi ricostruire.