Si mette ai fornelli per cucinare e viene colpito da un infarto: lo chef Leonardo Di Fine muore nel suo ristorante

Lo chef Leonardo Di Fine è morto stroncato da un infarto mentre era ai fornelli del suo ristorante. Il 43enne gestiva un locale a Vico del Gargano. Annullate tutte le iniziative comunali in vista della festa di San Rocco.

Lo chef Leonardo Di Fine

È morto mentre stava cucinando nel suo ristorante di Vico del Gargano, Leonardo Di Fine, noto chef 43enne. Il Comune ha annullato in segno di lutto tutti gli eventi per la festa di San Rocco. Vico del Gargano si trova al centro della provincia di Foggia e il ristorante di Di Fine era molto apprezzato. Lo chef era noto per il suo talento anche fuori dal Comune foggiano.

Stando alle prime informazioni, Di Fine è stato stroncato da un infarto mentre era ai fornelli a preparare uno dei suo piatti. "Un dolore che ha profondamente colpito l'intera comunità" ha affermato il sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio. L'amministrazione comunale ha annullato anche il concerto di opera lirica previsto in piazza San Domenico per la festa di San Rocco.

Di Fine aveva iniziato a coltivare la sua passione da ragazzo, quando si era iscritto alla scuola alberghiera. Dopo anni di sacrifici nel settore, era arrivato a gestire un ristorante.

"A volte le persone giudicano il lavoro del cuoco come se fosse facile – scrive sui social un amico di Di Fine -. Una persona cara che ha fatto il mio stesso percorso, con scuola alberghiera e gavetta fino ad arrivare al sogno di un ristorante proprio, mi ha lasciato nel modo peggiore. Leonardo è stato stroncato da un infarto mentre era ai fornelli, accecato dalla stessa passione che ho io. Non posso ancora crederci. Ciao Leonardo, fai buon viaggio e proteggici tutti da lassù".

"Leonardo, sei radice di questa terra della quale ti sei preso cura, dell'umiltà, della passione, del sogno che avevi costruito. Ti voglio bene, è stato un privilegio averti incontrato nella mia vita" scrive un'altra utente in un post per ricordare il cuoco 43enne.

"Da quando l'ho saputo – scrive una terza amica – non faccio altro che pensare a come sia potuto accadere. Avevi una vita davanti, dovevi prenderti ancora tante soddisfazioni. Le meritavi tutte, amico mio. Un destino crudele ha deciso per te". Nello stesso post, rivolge un pensiero alla compagna. "Sei stata la sua forza, la sua ancora, la sua instancabile e pazza compagna di viaggio. Ti abbraccio forte per soffocare il dolore che porti dentro".