Si finge controllore, sale sui bus a Lucca e fa scendere chi è senza biglietto L’uomo non aveva alcun tesserino ma ha iniziato a chiedere i biglietti ai passeggeri sull’autobus e a chi ne era sprovvisto ha intimato di scendere dal mezzo.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

È salito sull’autobus di linea alla fermata come se fosse un normale passeggero ma quando il mezzo è ripartito ha iniziato a chiedere i biglietti ai passeggeri a bordo e a chi ne era sprovvisto ha intimato di scendere alla fermata successiva. Potrebbe essere una normale scena di vita quotidiana tranne il fatto che l’uomo non era affatto un controllore né un addetto della società di trasporti. È accaduto nei giorni scorsi a Lucca dove il protagonista della vicenda lo ha fatto per ben due volte su due diversi autobus di Autolinee Toscane, il nuovo gestore del trasporto pubblico locale in Toscana.

Come racconta Lucca in diretta, i fatti si sono svolti lunedì scorso quando l’uomo si è presentato alla fermata di piazzale Verdi ed è salito su uno dei mezzi in partenza iniziando a chiedere ai passeggeri di esibire il titolo di viaggio tra lo stupore di molti e imponendo ad alcuni di loro di scendere subito in quanto sprovvisti di biglietto. L’uomo ovviamente non aveva alcun tesserino né tantomeno una divisa e ad un certo punto, quando qualcuno a ha iniziato a protestare, è sceso dal mezzo ma solo per risalire su un altro autobus per fare la stessa cosa. A questo punto però è stato notato dall’autista del mezzo pubblico che lo ha segnalato facendo intervenire la polizia municipale che ha allontanato l’uomo.

Non si sa il perché l’uomo abbia deciso di mettere in atto il gesto ma il sedicente controllore per diversi minuti ha creato altro scompiglio nella già non facile situazione del trasporto pubblico locale toscano dove, dopo il passaggio alla nuova società all'inizio del mese di novembre, si sta procedendo alla sostituzione dei vecchi biglietti con quelli nuovi non senza problemi quotidiani per chi si deve spostare.