Si era preso un calcio in faccia dal carabiniere: è stato arrestato per avere rotto i denti alla moglie Il video del suo fermo da parte dei carabinieri a Livorno aveva fatto il giro dei social. Il 38enne tunisina era già stato condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie. Dopo l’ultima violenta aggressione, il giudice ne ha disposto la cattura e il trasferimento in carcere.

Ha aggredito violentemente l'ex compagna, a cui ha spaccato i denti con una bottiglia. Per questo motivo Mohamed El Mhdabhi, il 38enne tunisino che si è preso un calcio in faccia da un carabinieri a Livorno qualche giorno fa, è stato arrestato e tradotto in carcere.

L'uomo era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna, anche lei straniera. Per i maltrattamenti ripetuti alla donna, lo scorso gennaio, era stato condannato a due anni di reclusione in primo grado dal Tribunale livornese.

Lo scorso 10 maggio però il 38enne non solo ha violato quel divieto, come rivelato dalla ex compagna alle forze dell'ordine, ma ha anche aggredito la sventurata, recandosi a casa sua e colpendola alla mandibola con una bottiglia e provocandone la frattura di alcuni denti inferiori e superiori con una prognosi di 45 giorni.

Il giudice ha pertanto ordinato la cattura di El Mhdabhi e il trasferimento immediato in carcere vista la pericolosità del soggetto, dedito all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, e il pericolo che possa nuovamente aggredire fisicamente la donna.

El Mhdabhi pochi giorni fa era stato ripreso in un video circolato sui social dove si vede un carabiniere che gli sferra un calcio in faccia dopo un fermo per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel filmato diffuso dalla pagina Welcome To Favelas si sente il 38enne gridare "così no, mi state trattando male" e chiedere di lasciare la presa, sostenendo di essere disposto a seguirli senza opporre resistenza.

Il militare dell'Arma, subito dopo gli accertamenti sollevati dal clamore, è stato immediatamente trasferito e sottoposto a procedimento disciplinare.