Si appoggia a una tavola di legno e viene punto dai calabroni: Jimmy muore per choc anafilattico Il dramma a San Martino in provincia di Pordenone, inutili purtroppo i soccorsi. La vittima si chiamava Jimmy Davide, aveva 45 anni e abitava a Claut.

A cura di Biagio Chiariello

Uno choc anafilattico che non gli ha dato scampo. Aveva 45 anni Jimmy Davide, l'uomo che è morto a San Martino (Pordenone) dopo essere stato punto da alcuni calabroni. I fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 8 agosto.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava effettuando dei lavori all'esterno dell'abitazione di un amico. Il 45enne potrebbe aver toccato un legno all’interno del quale i calabroni avevano fatto un nido.

C’è stata una prima puntura alla schiena che lo ha fatto sobbalzare e urlare dal dolore – è quanto ha riferito l’amico alla famiglia della vittima -: forse per questa ragione, si è appoggiato a questo legno per riprendersi da quel dolore così lancinante, solo che da quello stesso oggetto è uscito un nugolo di questa aggressiva specie di vespidi che ha punto ripetutamente Jimmy al capo e al corpo".

Almeno una decina le punture, che lo avrebbero fatto cadere a terra privo di conoscenza. È seguita la disperata corsa in ospedale a Pordenone in ambulanza: purtroppo per il 45enne non c'è stato nulla da fare.

Le circostanze del decesso sono ancora al vaglio dei carabinieri del Norm di Sacile, intervenuti nell’abitazione della frazione di Aviano su segnalazione dei sanitari, che erano a loro volta accorsi, senza esito, una volta ricevuta la disperata richiesta di aiuto da parte dei presenti.

Jimmy Davide è sempre stato impegnato nell’ambito delle imprese edili e di valorizzazione del patrimonio forestale. Negli ultimi mesi era disoccupato. La data del funerale non è stata ancora stabilita. Un rosario di suffragio sarà invece recitato questa sera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Claut.