Si alza di notte e si mette a pulire il fucile ma sbaglia e si spara a una gamba: “Non riuscivo a dormire”

"Non riuscivo a dormire” così un uomo arrivato d’urgenza all’ospedale di Caltanissetta con un colpo di arma da fuoco alla gamba ha raccontato il pericoloso incidente di cui è stato vittima durante la notte quando si è sparato da solo all’arto inferiore senza volerlo con il fucile che aveva in casa. L’episodio, che poteva avere conseguenze molto più gravi e letali, si è consumato nell’abitazione del ferito a Barrafranca, comune dell’entroterra siciliano in provincia di Enna.

Stando al racconto del ferito, un uomo di 76 anni, durante la notte non riusciva prendere sonno in alcun modo e così ad un certo punto ha deciso di alzarsi dal letto per fare qualcosa che lo tenesse impegnato senza rigirarsi inutilmente a letto. A quel punto la malsana decisione di pulire il fucile che si è rivelata deleteria. Durante le manovre, infatti, l’uomo ha fatto partire accidentalmente un colpo dall’arma che imbracciava e che lo ha colpito in pieno alla gamba.

Uno sparo da distanza ravvicinata che, se avesse colpito altri organi, poteva essergli fatale. L’uomo ha comunque riportato danni seri all’arto visto che il proiettile gli ha frantumato la tibia. Trasportato dal 118 con codice di massima urgenza al pronto soccorso, il settantaseienne è stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Qui nelle scorse i medici hanno deciso di operarlo immediatamente dopo la valutazione clinica dell'equipe di Ortopedici. Il 76enne ha subito un intervento chirurgico di stabilizzazione ma dovrà essere sottoposto ad altri interventi in futuro e lo attende un lungo ricovero.