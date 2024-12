video suggerito

Si aggrappa all'auto per recuperare i soldi rubati a Parma e viene trascinato: fermati i rapinatori Svolta nelle indagini per i fatti avvenuti venerdì 13 dicembre a Parma. I carabinieri hanno fermato un 40enne e un 50enne nella zona del Garda. La vittima è un imprenditore bresciano.

A cura di Biagio Chiariello

I carabinieri di Parma hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia dei due individui ritenuti responsabili della rapina avvenuta venerdì 13 dicembre: nel tentativo disperato di recuperare il denaro rubato, la vittima, un imprenditore originario di Brescia, si era aggrappata alla portiera del veicolo dei malviventi, finendo trascinata durante la fuga. Un altro automobilista aveva filmato la scena e il video era diventato virale sui social.

Tutto era cominciato qualche settimana prima, quando l'uomo era stato contattato da un individuo che gli aveva proposto l’acquisto di materiale a un prezzo vantaggioso. L'appuntamento era stato fissato per venerdì a Parma. L'imprenditore ha incontrato due uomini che lo hanno convinto a mostrare il denaro, la vittima ha così consegnato loro una busta contenente 15mila euro in contante.

In un istante, uno dei due ha afferrato i soldi ed è scappato, mentre l’altro ha cercato di distrarre il malcapitato. Quest'ultimo però non si è dato per vinto e ha raggiunto il malvivente in auto (una Giulietta Bianca). Il resto è storia nota. Dopo essere stato trascinato, l'uomo ha mollato la presa solo quando il balordo ha effettuato movimenti sospetti che gli hanno fatto temere che fosse armato.

Le forze dell'ordine hanno inviato diverse pattuglie sul luogo, e la vittima, medicata per alcune ferite lievi, ha sporto denuncia fornendo una descrizione dettagliata dei due uomini. Esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza urbana, gli inquirenti sono riusciti a identificare la targa di una Giulietta bianca, corrispondente a quella della macchina sospetta. La vettura è stata poi collegata, tramite una ricerca in banca dati, a casi simili.

L'indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia di Parma ha consentito di ricostruire il tragitto dell'auto in fuga utilizzata dai malviventi, permettendo di localizzarla nel territorio bresciano. I rapinatori sono stati individuati e fermati nella zona del Garda e recuperato i 15mila euro: si tratta di un 40enne e un 50enne, entrambi avevano precedenti per reati della stessa natura.