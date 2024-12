video suggerito

Lo spingono dall'auto in prova e lo trascinato per metri sull'asfalto: scene da paura a Parma Le terribili immagini arrivano da Parma dove i fatti si sono consumati in settimana. L'uomo aggrappato all'auto è stato vittima di truffatori durante un giro di prova del mezzo e avrebbe tentato di fermarli.

A cura di Antonio Palma

Un’auto bianca con targa di prova che procede lungo una trafficata statale, poi la portiera che si apre all’improvviso e un uomo che viene gettato fuori e tenta disperatamente di rimanere aggrappato ma è trascinato per metri sull’asfalto col rischio di conseguenze gravi. Sono le terribili immagini che arrivano da Parma dove i fatti si sono consumati in settimana, nella mattinata di venerdì scorso.

Scenario della sequenza da brividi è la statale 9 Via Emilia a Parma, nei pressi di uno svincolo della tangenziale in zona ex Salamini. Nei filmati ripresi da alcuni automobilisti, che seguivano l’auto e che evidentemente si erano accorti da tempo di quanto stava accadendo, si vede l’uomo scaraventato fuori dalla macchina che rimane appeso al mezzo precariamente con le braccia mentre l’autovettura prosegue la sua corsa sbandando e trascinandolo con le gambe sull’asfalto per diversi metri.

Per liberarsi dell’uomo aggrappato, la persona al volante sbanda e frena continuamente fino a quando il primo perde la presa, prima con un braccio e poi anche con l’altro, ruzzolando a terra rovinosamente. Immagini terribili che avrebbero potuto aver conseguenze gravi ma fortunatamente l’uomo è riuscito a rimettersi in piedi senza grossi danni.

Secondo quanto ricostruito da Parma Today, il 54enne è stato vittima di truffatori durante un giro di prova del mezzo e avrebbe tentato di fermarli. L’uomo era stato convinto a far provare l'auto a tre persone ma, una volta a bordo, i malviventi hanno pensato di svignarsela con l'auto scaraventandolo sull'asfalto. I tre truffatori ladri hanno fatto perdere le tracce ma il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine che ora li stanno cercando.