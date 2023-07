Si affaccia al balcone ma cede la balaustra, 42enne precipita dal terzo piano: in gravi condizioni a Lecce L’incidente a Gallipoli, in provincia di Lecce. La donna era sul balcone quando due colonnine in pietra leccese che formano i balconi del palazzo hanno ceduto facendola precipitare per diversi metri.

A cura di Antonio Palma

Una donna di 42 anni è ricoverata in gravissime condizioni a Lecce dopo essere caduta accidentalmente dal terzo piano di un palazzo a Gallipoli a seguito del cedimento di una parte del balcone a cui era affacciata. Il terribile incidente è avvenuto oggi, lunedì 10 luglio, nel pieno centro della città costiera del Salento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe perso l'equilibrio dopo che un pezzo di balaustra in pietra ha ceduto, facendola precipitare per diversi metri nel vuoto. Il drammatico incidente si è consumato nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno, in un appartamento del Residence Corso Italia di Gallipoli.

La quarantaduenne era in casa con il figlioletto di pochi anni e pare fosse intenta nelle faccende domestiche quando è avvenuto il fatto. La donna pare stesse facendo i letti e stava sbattendo dei cuscini sul balcone quando due colonnine in pietra leccese, che formano tutti i balconi del palazzo, si sono letteralmente sgretolate. Lei che era affacciata non ha potuto aggrapparsi a nulla, cadendo nel cortile interno del condominio dopo un volo di circa dieci metri.

Dopo l'allarme lanciato immediatamente da altri presenti che hanno assistito alla terribile scena, la donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale con codice di massima urgenza. Le sue condizioni sono gravissime. Illeso il figlioletto che si trovava in quel momento in casa.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell'ordine per accertare i fatti e i vigili del fuoco ai quali è stato demandato invece il compito di verificare la stabilità della struttura, che in questo periodo estivo è molto affollata, e soprattutto dei balconi. Dopo un primo sopralluogo e in attesa di ulteriore verifiche, i pompieri intanto hanno inibito l’accesso a tutti i balconi del complesso edilizio per evitare altre possibili tragedie.