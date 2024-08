Si addormenta in auto dopo una cena, il marito decide di non svegliarla: 49enne trovata morta il giorno dopo

video suggerito

Anna Marello, 49enne di Spinea, è morta in ospedale dopo essere stata trovata priva di sensi dalla figlia sul sedile posteriore della sua auto. La donna aveva trascorso la notte nella vettura, dove si era addormentata al rientro da una cena in famiglia. L'autorità giudiziaria è stata informata dell'accaduto e sul caso sono in corso accertamenti: potrebbe essere disposta l'autopsia.

A cura di Eleonora Panseri

Anna Marello, 49 anni – Foto Facebook

Anna Marello, 49enne di Spinea (in provincia di Venezia), è morta al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo essere stata trovata priva di sensi dalla figlia sul sedile posteriore della sua auto. La donna aveva trascorso la notte nella vettura, dove si era addormentata al rientro da una cena in famiglia.

Secondo quanto è stato riportato dai quotidiani locali, la 49enne e il marito si erano recati a Polcenigo, nel Pordenonese, per far visita alla figlia, che da qualche anno vive con la famiglia in Friuli. La sera di mercoledì 31 luglio erano andati a cena insieme in un locale della zona.

Durante il viaggio di rientro verso casa, Marello si sarebbe quindi addormentata sul sedile posteriore dell'auto e, non svegliandosi quando la macchina si è fermata sotto casa, i familiari avrebbero deciso di lasciarla riposare all'interno dell'auto. Ma nella mattinata di ieri, giovedì 1 agosto, quando la figlia è andata a svegliarla, l'ha trovata priva di sensi.

Immediatamente è stato allertato il numero unico di emergenza 112 e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica. Il personale sanitario ha fatto il possibile, ma ogni tentativo di rianimarla è stato purtroppo inutile. La donna è deceduta intorno alle 9.30, poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Il decesso è stato ricondotto a cause naturali, la 49enne sarebbe morta per un improvviso arresto cardiaco.

Soltanto un'autopsia tuttavia, come è stato scritto dai medici nel referto e come riporta Il Gazzettino, potrebbe indicare le cause esatte della morte. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, la donna non avrebbe avuto problemi di salute legati a particolare patologie.

L'autorità giudiziaria è stata informata dell'accaduto. Prima di decidere se disporre accertamenti medico legali, la pubblico ministero di turno Federica Urban ha chiesto al personale della Questura di Pordenone e della stazione di carabinieri di Polcenigo di svolgere approfondimenti sul caso.