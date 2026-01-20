Attualità
Sfregia la fidanzata sul viso con una coltellata: la ragazza riporta danni permanenti

Un 38enne ha sfregiato la compagna 21enne con un coltello a Giaveno, provincia di Torino. Il gip ha convalidato il fermo: resterà in carcere.
A cura di Maria Neve Iervolino
Ha sfregiato la compagna ferendola al viso con un coltello. È successo lo scorso 11 gennaio, quando i Carabinieri della stazione di Giaveno, provincia di Torino hanno arrestato il compagno della vittima, un 38enne già noto alle Forze dell'ordine di origine marocchina domiciliato a Torino. Oggi il gip ha convalidato il fermo: l'uomo resterà in carcere.

Come spiegano fonti qualificate a Fanpage.it, a seguito di un diverbio iniziato per motivi di gelosia, l'uomo ha estratto il coltello e aggredito la compagna 21enne, anche lei marocchina. Dopo l'aggressione la giovane si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli, dove i medici l'hanno curata per un taglio alla guancia e diverse lesioni al braccio, e dimessa con 45 giorni di prognosi.

Alla domanda su come si fosse provocata quelle ferite, i cui danni saranno permanenti, lei ha negato ogni coinvolgimento da parte del compagno. Gli operatori sanitari però hanno allertato comunque le Forze dell'ordine, proprio alla luce dell'entità delle lesioni. I militari della stazione di Giaveno hanno quindi ricostruito i fatti e sono risaliti al 38enne, che è stato immediatamente arrestato e condotto all'interno della Casa circondariale Lorusso Cutugno di Torino.

Oggi, il gip, su richiesta della Procura di Torino, ha convalidato l'arresto: l'uomo resterà in carcere, e in più nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza restrittiva.

