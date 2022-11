Sesso con minorenni, denunciato poliziotto a Lucca: avrebbe abusato delle vittime in una palestra Un poliziotto della provincia di Lucca risulta indagato dalla Procura ed è stato sospeso dal servizio dopo essere stato denunciato per aver avuto rapporti sessuali con minorenni. Si tratterebbe secondo indiscrezioni di ragazzini sui 14 anni d’età, che seguiva nella palestra in cui era istruttore.

A cura di Ida Artiaco

È stato denunciato e sospeso dal servizio per aver avuto rapporti sessuali con minorenni un poliziotto della provincia di Lucca. Sono stati i genitori di una delle vittime, che sarebbero tutti maschi intono ai 14 anni d'età, a rendere noto il fatto alla Procura della città toscana.

Da lì sono partite le indagini dell'autorità giudiziaria, che vanno avanti da settimane, ma l'agente era stato nel frattempo già sospeso dal servizio. Nei suoi confronti, infatti, la Questura di Lucca aveva già avviato un procedimento disciplinare che "potrebbe portare alla destituzione in caso di accertate responsabilità", come si legge in un comunicato ufficiale della stessa Questura.

Stando a quanto racconta il quotidiano La Repubblica, l'uomo avrebbe compiuto il reato mentre era ancora in servizio. Da alcune indiscrezioni sembra che il teatro dei fatti sia un centro sportivo, dove l'agente era uno degli istruttori. Probabilmente si tratta di una palestra, ma il condizionale è d'obbligo perché mancano conferme. A quanto pare, sarebbe stato uno dei ragazzini a raccontare quello che succedeva con il poliziotto ai propri genitori, i quali hanno poi deciso di sporgere denuncia.

I rapporti sarebbero stati consensuali, senza minacce da parte dell’uomo, che è impiegato nella provincia e inquadrato coi gradi di assistente capo. Il reato contestato è quello di atti sessuali con minorenni. Gli è stata ritirata la pistola e la federazione sportiva a cui era affiliato l'ha destituito da qualsiasi attività federale.

Intanto, continuano gli accertamenti degli inquirenti per capire se siano coinvolti altri minorenni nella vicenda. Nessun commento da parte di qualsiasi funzionario della Questura di Lucca che su questa vicenda rimanda al comunicato stampa.