Sente i genitori litigare e chiama il 112: "Papà sta picchiando la mamma", arrestato 46enne A Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali contro la compagna. Assistendo a un violento litigio tra i due, una dei due figli minorenni della coppia, di 12 anni, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri. È scappata sul balcone e ha telefonato al 112 segnalando che il padre stava picchiando la madre. L'uomo è stato arrestato.

Un uomo di 46 anni di Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali contro la compagna. Nell'assistere all'ennesimo violento litigio tra i due, una dei due figli minorenni della coppia ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri: è scappata sul balcone e ha telefonato al 112 segnalando che il padre stava picchiando la madre.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, la ragazzina, che ha 12 anni e un fratello, è riuscita a scappare sul balcone durante la litigata e, quando l’operatore della centrale operativa di Verbania ha risposto alla chiamata, ha raccontato che il padre stava discutendo pesantemente con la madre. Il carabiniere ha quindi prolungato la conversazione cercando di avere ulteriori informazioni sul luogo in cui stavano avvenendo i fatti.

Dopo pochi minuti una pattuglia dei carabinieri è arrivata nell’abitazione della famiglia a Gravellona Toce. Gli uomini dell'Arma, una volta entrati in casa, hanno avuto confermate della situazione tesa. Il 46enne è stato portato in caserma e, a seguito di accertamenti eseguiti sulla condotta dell'uomo, è emerso che già in autunno, verso la fine del mese di novembre, era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è subito scattato il "codice rosso".

Quindi, mentre la donna e i figli sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Castelli di Verbania, dove i medici hanno riscontrato lievi contusioni e un forte stato di agitazione, l'uomo è stato arrestato, condotto in carcere a Pallanza e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Gli altri precedenti

Nell'ultimo periodo altri casi simili si sono verificati nel nostro Paese, solo nel mese scorso ce ne sarebbero stati ben due a pochi giorni di distanza. Uno, avvenuto il 18 dicembre a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, dove una bimba di 7 anni ha chiamato il 112 per fermare il padre di 39 anni che stava picchiando la mamma (l'uomo è stato arrestato).

L'altro invece è del 21 dicembre, quando un bambino di 11 anni, costretto ad assistere al pestaggio della mamma da parte del papà, ha deciso di intervenire e chiedere aiuto al numero unico di emergenza ad Ancona. L’uomo, italiano di 50 anni, è stato arrestato per maltrattamenti dalle forze dell’ordine: era già stato denunciato dalla compagna nei mesi scorsi.