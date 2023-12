“Venite, per favore, papà sta picchiando mamma”: bimbo di 11 anni chiama il 112, arrestato un 50enne Un bambino di 11 anni, costretto ad assistere al pestaggio della mamma da parte del papà, ha deciso di intervenire e chiedere aiuto al numero unico di emergenza. L’uomo, italiano di 50 anni, è stato arrestato per maltrattamenti dalle forze dell’ordine: era già stato denunciato dalla compagna nei mesi scorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era già successo lo scorso 17 dicembre, quando a Falconara Marittina una bimba di 7 anni, assistendo al pestaggio della mamma, aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. È successo di nuovo nella serata di ieri, mercoledì 20 dicembre, ad Ancona e questa volta il piccolo eroe è un bambino poco più grande, un 11enne.

Arrestato l'uomo, la convivente lo aveva già denunciato

Come racconta Il Resto del Carlino, il fatto è avvenuto ad Ancona e ha caratteristiche molto simili a quelle del caso della settimana scorsa. Tra marito e moglie sarebbe scoppiata una lite e l'uomo, italiano di 50 anni, avrebbe iniziato a picchiare con violenza la compagna, convivente di nazionalità straniera.

A quel punto il bimbo ha deciso di intervenire, chiamando il numero unico di emergenza affinché le forze dell'ordine intervenissero: “Venite, per favore”. Poco dopo è arrivata nell'abitazione una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) e una dei carabinieri della stazione di Ancona Principale.

Leggi anche Abusa di una bimba nella comunità dove vive approfittando della sua disabilità: arrestato 50enne

I militari hanno arrestato l’uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e attualmente si trova in carcere a Montacuto. Secondo quanto si apprende, la donna lo aveva già denunciato nei mesi scorsi e in questi giorni il 50enne doveva essere sentito dal pm che aveva aperto un apposito fascicolo per i fatti riferiti dalla vittima della violenza. Nelle prossime ore sarà fissata la convalida del fermo.

"Aiuto, papà sta picchiando la mamma”: bimba di 7 anni chiama il 112

A Falconara Marittima, domenica 17 dicembre, in provincia di Ancona, una bimba di 7 anni ha chiamato il 112 e ha chiesto l’intervento dei carabinieri per fermare il padre che stava picchiando la mamma. Il 39enne, di origini nigeriane, è stato arrestato.

Secondo quanto hanno riportato i media locali, ai carabinieri la bambina avrebbe raccontato di aver sentito alla tv il numero da chiamare durante un servizio sul delitto di Giulia Cecchettin.