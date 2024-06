video suggerito

Sedicenne scomparso a Bologna, ricerche estese anche in Piemonte Sono state estese anche in Piemonte le ricerche di Alvi Hoque, il ragazzo di 16 anni residente a Bologna di cui non si hanno notizie da sabato scorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Sono state estese anche fuori regione le ricerche di Alvi Hoque, il ragazzo di 16 anni residente a Bologna di cui non si hanno notizie da sabato scorso. Sembra che il giovane avesse parlato di Torino con un amico e per questo le sue foto sono state diffuse anche a pattuglie della Polizia Ferroviaria sulla tratta che da Bologna porta in Piemonte.

I genitori, originari del Pakistan, hanno denunciato la scomparsa alla Polizia e chiesto aiuto all'avvocata Barbara Iannuccelli, dell'Associazione Penelope, che per raccogliere segnalazioni e ritrovare il ragazzo ha diramato sui social un videoappello del padre. "Sono 4 giorni che ti aspettiamo, senza di te non possiamo vivere – dice l'uomo rivolgendosi al figlio – se stai bene almeno manda un messaggio, noi ti aspettiamo senza problemi di niente".

Tre giorni fa Alvi è uscito di casa, in zona Barca, per andare in centro, alla biblioteca Sala Borsa, poi alle 19 ha contattato il padre, con un messaggio su Whatsapp, dicendo di non sentirsi bene a casa. Si tratterebbe, a quanto si apprende, di problemi non riferiti direttamente ai genitori, ma piuttosto alle sue difficoltà ad accettare alcune abitudini culturali islamiche presenti in ambito familiare.

Alto 1,70, corporatura normale, carnagione olivastra, capelli medio lunghi neri e mossi, l'ultima volta che è stato visto il sedicenne indossava una t-shirt scura marca Macron, pantaloni scuri con particolari bianchi e scarpe nere con particolari bianchi.