Attualità
video suggerito
video suggerito

Sedicenne chiede la Dad per accudire il figlio, la preside: “Valuteremo”. Il sindacato spiega: “Non è prevista”

Una ragazza di 16 anni, studentessa di un liceo di Piacenza e mamma di un bimbo di 5 mesi, ha chiesto di poter seguire le lezioni a distanza per accudire il figlio e continuare gli studi. La 16enne ha lanciato un appello dopo che dal liceo non l’hanno autorizzata a seguire le lezioni a distanza, come era accaduto durante la gravidanza a rischio. La preside: “Stiamo valutando”. Il sindacato Gilda spiega: “La Dad non è prevista”.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Sta facendo discutere il caso di una ragazza di 16 anni, studentessa di un liceo di Piacenza e mamma di un bimbo di cinque mesi, che ha chiesto all'istituto di poter seguire le lezioni a distanza per accudire il figlio e continuare gli studi.

La 16enne ha lanciato un appello tramite il quotidiano Libertà, dopo che dal liceo non l'hanno ancora autorizzata a seguire le lezioni a distanza, come era accaduto lo scorso anno con la gravidanza a rischio della giovane.

assurdo che per frequentare debba andare in comunità con il mio bambino – scrive la 16enne nella lettera al quotidiano piacentino, poi resa pubblica – o trovare un asilo privato che costa oltre 1000 euro al mese".

Leggi anche
Padre chiede al figlio di fare i piegamenti dopo una frase irrispettosa alla madre: il video

"Lo scorso anno la Dad mi era stata concessa da novembre in quanto la mia era una gravidanza a rischio. Quest'anno mi hanno fatto sapere che sarebbe contro il regolamento. – aggiunge – Voglio studiare, ma rimanendo con mio figlio e la mia famiglia".

La ragazza, che l'anno scorso ha avuto una media dell'8 e mezzo, spiega di aver seguito le lezioni anche nei momenti più complessi: "Ho partorito di domenica, il martedì ero già collegata dall'ospedale. Mi sento delusa, ho sempre dato il massimo e ora rischio di essere tagliata fuori".

Dopo l'iniziale diniego, prosegue la ragazza, dalla scuola le hanno fatto sapere "che la preside avrebbe valutato, ma non sono stata più richiamata. Ho chiesto un incontro urgente perché devo dare una risposta ai servizi sociali: ho bisogno di trovare una soluzione".

Il sindacato degli insegnanti Gilda, contattato da Fanpage.it, ha spiegato che il caso della 16enne non prevede la Didattica a distanza, strumento introdotto durante la pandemia come misura tampone ma che per contratto era previsto solo fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 marzo 2022).

Tuttavia, la dirigente scolastica, interpellata dal quotidiano piacentino, ha fatto sapere che sulla situazione "non è stata presa alcuna decisione definitiva, al momento è tutto in sospeso".

La prossima settimana, aggiunge, "avremo un incontro con i servizi sociali che seguono la situazione della ragazza e valuteremo insieme. L'obiettivo è trovare la soluzione migliore per la ragazza e per suo figlio".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra a
gaza
L'Idf dichiara Gaza City ‘zona di combattimento pericolosa’: stop alle pause umanitarie
Antonio Mazzeo: "Con Freedom Flottilla portiamo umanità dove non c'è. Israele usa gli aiuti come arma di guerra"
"L'evacuazione di Gaza City sarà la condanna a morte per migliaia di pazienti ricoverati negli ospedali"
Raccontare è un atto di Resistenza: perché dovremmo dare il Nobel per la pace ai giornalisti di Gaza
Saverio Tommasi
In Israele protesta nazionale per la "fine della guerra" a Gaza, bloccata l'autostrada a Tel Aviv
Cos'è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza, quando parte e cosa può succedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views