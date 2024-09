video suggerito

Scuole chiuse per maltempo venerdì 20 settembre in Emilia Romagna e nelle Marche: i Comuni a rischio Anche domani, venerdì 20 settembre, resteranno chiuse scuole di diverso ordine e grado a causa del maltempo. Scuole aperte a Bologna mentre gli studenti resteranno a casa a Forlì, dove invece riaprono le segreterie. I comuni a rischio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il sindaco di Ravenna ha dichiarato anche per domani, venerdì 20 settembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a causa dell'ondata di maltempo che ha travolto il territorio. Chiuse anche le Università e l'alta formazione artistica e musicale, oltre che i centri di formazione professionale dei centri ricreativi e di aggregazione giovanile, delle biblioteche, dei musei e dei centri diurni per anziani e disabili.

Chiusi al pubblico anche i cimiteri, i parchi, i giardini e le pinete. Resta vietato l'accesso alle aree fluviali. Restano invece possibili i mercati, salvo che non si svolgano in aree soggette ad evacuazioni". A causa del maltempo, Marche ed Emilia Romagna avevano dovuto decretare la chiusura delle scuole anche per oggi, giovedì 19 settembre. Tutti gli istituti della zona sono rimasti chiusi a causa dell'allerta meteo rossa.

L'elenco delle scuole chiuse anche per la giornata di domani è in aggiornamenti e potrebbero aggiungersi altri comuni nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore" e l'anno scolastico resta valido anche se non vengono rispettati i canonici 200 giorni di lezione.

Venerdì 20 settembre scuole chiuse nel Ravennate

Le scuole resteranno chiuse solo nel Ravennate mentre nel Cesenate e a Bologna saranno chiuse solo nei luoghi ancora coinvolti dalle ondate di maltempo. La decisione spetterà ai sindaci. A dirlo è la presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo in un punto stampa nella sede della Protezione Civile a Bologna insieme a Fabio Ciciliano, capo Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Si valuta sospensione attività didattiche anche nelle Marche

Si valuta l'interruzione delle attività didattiche anche nelle Marche, dove i Comuni potrebbero decidere di sospendere le lezioni nelle scuole di competenza. Ciascuno potrà consultare i canali di comunicazione istituzionali dei rispettivi enti locali per avere ulteriori informazioni. Le sedi operative della Protezione Civile provinciali rimarranno attive nelle prossime ore.

Scuole chiuse a Forlì per domani venerdì 20 settembre

Il Comune di Forlì ha deciso di sospendere l'attività didattica anche per domani, venerdì 20 settembre. Lo rende noto l'amministrazione comunale: gli alunni resteranno a casa ma rientrerà in servizio il personale ATA e le segreterie. Le lezioni riprenderanno regolarmente sabato mattina. Da oggi è operativo il numero 334-6265083 per assistenza psicologica in Ausl Romagna – alluvione 2024 attivo tutti i giorni dalle 11 alle 15.

Allerta meteo rossa per domani 20 settembre

Ancora allerta meteo rossa per domani, venerdì 20 settembre. Colpita ancora una volta l'Emilia Romagna e le Marche. In queste due regioni la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa per rischio idraulico sulla Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, e sulla collina bolognese. Allerta rossa anche per rischio idrogeologico in Emilia Romagna e allerta arancione per rischio idraulico. Ecco l'elenco aggiornato e completo delle allerte diramate dalla Protezione Civile regione per regione