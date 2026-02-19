Attualità
Allerte meteo e scuole chiuse per maltempo domani 20 febbraio: l’elenco dei comuni interessati

L’elenco delle scuole chiuse domani, venerdì 20 febbraio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria e Campania per allerta meteo arancione e gialla emessa dalla Protezione civile in sei regioni.
A cura di Antonio Palma
Immagine

Nuova intensa ondata di maltempo sull'Italia e scuole chiuse in diversi comuni per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio. La Protezione civile infatti ha valutato una allerta meteo arancione sulla Calabria, e una allerta meteo gialla su sei regioni per temporali intensi, rischio idraulico e rischio idrogeologicoa cui si aggiungono le allerte per forte vento. Diversi sindaci per questo hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado sui propri territori firmando ordinanze sindacali apposite e altri probabilmente si aggiungeranno nelle prossime ore. Scuole chiuse domani in particolare in alcuni comuni della Calabria e della Campania.

Scuole chiuse domani 20 febbraio: l'elenco dei comuni

A causa dell'allerta meteo, diversi comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per domani, venerdì 20 febbraio, per motivi di sicurezza. Interessati in particolare numerosi comuni in Calabria dove i diversi sindaci in queste ore hanno deciso di firmare le relative ordinanze, in particolare nella provincia di Cosenza dove vige allerta meteo arancione. Alcune scuole chiuse anche in Campania come a Benevento dove il sindaco ha chiuso tutti gli istituti con apposita ordinanza a causa dell'allerta meteo per pioggia intensa e vento forte. Ecco l’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani:

Scuole chiuse in Calabria

  • Aiello Calabro
  • Amantea
  • Belsito
  • Belvedere Marittimo
  • Bisignao
  • Cerisano
  • Figline Vegliaturo
  • Fuscaldo
  • Grimaldi
  • Longobardi
  • Luzzi
  • Malito
  • Mangone
  • Marano Principato
  • Marzi
  • Parenti
  • Piane Crati
  • Rogliano
  • Sant'Agata di Esaro
  • Santo Stefano di Rogliano
  • Zumpano

Scuole chiuse in Campania

  • Benevento

Allerta meteo arancione e gialla domani 20 febbraio: le regioni a rischio

Tutta colpa di una perturbazione atlantica che sta attraversando velocemente tutta l'Italia che ha portato  precipitazioni diffuse e nevicate a quote localmente basse al settentrione ed un rinforzo generalizzato dei venti e che nelle prossime ore interesserà invece le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio, allerta meteo arancione su parte della Calabria e allerta meteo gialla su sei regioni: Basilicata, Calabria Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 20 febbraio:

Immagine
Attualità
Meteo
