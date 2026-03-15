Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione e gialla domani 16 marzo: l’elenco dei comuni interessati
Allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni domani, lunedì 16 marzo, a causa del maltempo che colpirà soprattutto il sud Italia con intensi temporali e nubifragi. Una intensa perturbazione infatti investirà le regioni meridionali dove domani è allerta meteo arancione in Calabria e Sicilia e allerta gialla in Basilicata e Puglia secondo il bollettino della Protezione Civile . Molti sindaci hanno deciso per questo di tenere le scuole chiuse per domani, lunedì 16 marzo, firmando le relative ordinanze di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sul proprio territorio, in particolare in Calabria.
Scuole chiuse il 16 marzo in Calabria per allerta meteo arancione: l'elenco dei comuni
Il maltempo interesserà massicciamente la Calabria dove per lunedì 16 marzo vige allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in tutto il territorio regionale. Sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e persistenti, con possibili forti raffiche di vento e grandinate. Molti i comuni della Calabria che hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani per le avverse condizioni meteo con temporali intensi e rischio frane che hanno fatto scattare l'allerta meteo di livello arancione della Protezione Civile. Ecco l’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani in Calabria:
- Aiello Calabro
- Amantea
- Andali
- Belsito
- Borgia
- Botricello
- Caccuri
- Caraffa
- Cardinale
- Carlopoli
- Catanzaro
- Chiaravalle
- Cicala
- Cropani
- Decollatura
- Falerna
- Fossato Serralta
- Gasperina
- Gimigliano
- Gizzeria
- Guardavalle
- Montepaone
- Palermiti
- Pentone
- Petronà
- Platania
- San Cosmo Albanese
- San Demetrio Corone
- Santa Sofia d’Epiro
- Satriano
- Sellia Marina
- Sersale
- Sorbo San Basile
- Soverato
- Soveria Mannelli
- Stalettì
- Squillace
- Rocca di Neto
- Taverna
- Torre di Ruggiero
- Vallefiorita
- Vibo Valentia
Allerta meteo arancione e gialla domani 16 marzo: le regioni a rischio
In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 16 marzo, una nuova allerta meteo arancione su tutta la Calabria e i settori tirrenici della Sicilia per temporali e rischio idrogeologico. Allerta meteo gialla per temporali per la parte centrale dell’Isola, per tutta la Basilicata e la parte ionica della Puglia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 16 marzo: