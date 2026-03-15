Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione e gialla domani 16 marzo: l’elenco dei comuni interessati

Scuole chiuse domani, lunedì 16 marzo 2026, in molti comuni dopo che la Protezione Civile ha valutato l’allerta meteo arancione in Calabria e Sicilia e allerta meteo gialla in altre due regioni del sud per temporali e rischio idrogeologico. L’elenco in aggiornamento.

Allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni domani, lunedì 16 marzo, a causa del maltempo che colpirà soprattutto il sud Italia con intensi temporali e nubifragi. Una intensa perturbazione infatti investirà le regioni meridionali dove domani è allerta meteo arancione in Calabria e Sicilia e allerta gialla in Basilicata e Puglia secondo il bollettino della Protezione Civile . Molti sindaci hanno deciso per questo di tenere le scuole chiuse per domani, lunedì 16 marzo, firmando le relative ordinanze di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sul proprio territorio, in particolare in Calabria.

Scuole chiuse il 16 marzo in Calabria per allerta meteo arancione: l'elenco dei comuni

Il maltempo interesserà massicciamente la Calabria dove per lunedì 16 marzo vige allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in tutto il territorio regionale. Sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e persistenti, con possibili forti raffiche di vento e grandinate. Molti i comuni della Calabria che hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani per le avverse condizioni meteo con temporali intensi e rischio frane che hanno fatto scattare l'allerta meteo di livello arancione della Protezione Civile. Ecco l’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani in Calabria:

Aiello Calabro

Amantea

Andali

Belsito

Borgia

Botricello

Caccuri

Caraffa

Cardinale

Carlopoli

Catanzaro

Chiaravalle

Cicala

Cropani

Decollatura

Falerna

Fossato Serralta

Gasperina

Gimigliano

Gizzeria

Guardavalle

Montepaone

Palermiti

Pentone

Petronà

Platania

San Cosmo Albanese

San Demetrio Corone

Santa Sofia d’Epiro

Satriano

Sellia Marina

Sersale

Sorbo San Basile

Soverato

Soveria Mannelli

Stalettì

Squillace

Rocca di Neto

Taverna

Torre di Ruggiero

Vallefiorita

Vibo Valentia

Allerta meteo arancione e gialla domani 16 marzo: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 16 marzo, una nuova allerta meteo arancione su tutta la Calabria e i settori tirrenici della Sicilia per temporali e rischio idrogeologico. Allerta meteo gialla per temporali per la parte centrale dell’Isola, per tutta la Basilicata e la parte ionica della Puglia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 16 marzo: