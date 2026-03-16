Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani 17 marzo: l’elenco dei comuni interessati

Non si ferma l’ondata di maltempo sul sud dell’Italia dove anche domani, martedì 17 marzo 2026, sarà allerta arancione e gialla in diverse regioni. In molti comuni scuole chiuse domani per maltempo dopo che i sindaci hanno firmato le relative ordinanze per lo stop alle lezioni per motivi di sicurezza. Istituti di ogni ordine e grado si fermeranno in particolare in Calabria come a Catanzaro dopo che la Protezione civile ha segnalato allerta meteo arancione dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore su gran parte della regione.

Scuole chiuse il 17 marzo in Calabria per allerta meteo arancione: l'elenco dei comuni

Per la giornata di domani, martedì 17 marzo 2026, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo arancione su tutta la zona ionica e il sud della Calabria e allerta gialla sui restanti settori della regione per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Per questo molti comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani per le avverse condizioni meteo emettendo le relative ordinanze sindacali o prolungando quelle già disposte per la giornata di lunedì. Altri con ogni probabilità si aggiungeranno nel corso delle prossime ore in particolare nel province di Catanzaro e Crotone. Ecco l’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani in Calabria: