Scuole chiuse per maltempo domani 4 ottobre: l’elenco dei comuni interessati Diverse scuole resteranno chiuse domani venerdì 4 ottobre a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile. In particolare in Puglia, in provincia di Lecce, dove molti sindaci hanno emesso ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul proprio territorio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

A causa del maltempo scuole chiuse in diversi comuni per la giornata di domani venerdì 4 ottobre. Una nuova ondata di maltempo infatti si è abbattuta sull'Italia interessando sia il nord che il sud con una allerta meteo rossa, arancione e gialla in dodici regioni emessa dalla Protezione civile. Nelle prossime ore infatti sono attesi intensi temporali che potrebbero creare situazione di criticità e che hanno spinto diversi sindaci a disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul proprio territorio per allerta meteo. In particolare in Puglia, in provincia di Lecce, dove diverse amministrazioni hanno già emesso ordinanze sindacali in merito

L'elenco delle scuole chiuse per la giornata di domani venerdì 4 ottobre è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungere nelle prossime ore. Si ricorda che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse in Puglia per allerta meteo arancione: l'elenco dei comuni

Le lezioni saranno sospese domani venerdì 4 ottobre in diversi comuni della Provincia di Lecce dove vige una allerta meteo arancione per temporali. Hanno annunciato la chiusura delle scuole i comuni di Nardò, Casarano, Città di Castro, Copertino, Spongano e Ruffano. In Salento infatti per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo di 14 ore a partire dalla prossima mezzanotte per rischio temporali e idrogeologico.

L’avviso di allerta meteo per domani 4 ottobre

L’avviso di allerta meteo prevede dal pomeriggio-sera di oggi, giovedì 3 ottobre, venti da forti a burrasca di Bora, con rinforzi di burrasca forte, su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Basilicata e Calabria, in estensione nella serata alla Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.