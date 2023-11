Scuole chiuse domani 10 novembre per maltempo in Toscana: l’elenco dei Comuni Il maltempo colpisce pesantemente la Toscana e domani venerdì 10 novembre scuole chiuse in molti comuni a causa dell’allerta meteo arancione e gialla. L’elenco dei Comuni interessati dalle ordinanze.

A cura di Antonio Palma

Una intensa ondata di maltempo è attesa per le prossime ore su tutto il settore tirrenico delle regioni centro-meridionali. Per questo scuole chiuse domani 10 novembre in molti comuni della Toscana. Su vari settori della regione, infatti, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico per la giornata di venerdì 10 novembre. Ad essere interessata in particolare è la Toscana nord-occidentale, ma è allerta gialla anche sui restanti settori della regione.

Dove restano chiuse domani le scuole in Toscana

Temporali intensi e venti forti hanno spinto molti comuni a chiudere gli istituti scolastici di ogni ordine grado per domani 10 novembre in Toscana. Scuole chiuse dunque nel comune di Livorno dove una ordinanza ha disposto la chiusura già da giovedì pomeriggio e fino alle ore 14 di domani, venerdì 10 novembre, di tutti i servizi educativo-scolastici pubblici e privati, centri ludocetecari e comunali, centri diurni, parchi e cimiteri, campo scuola e canile comunale. Nella stessa provincia scuole chiuse a Collesalvetti.

Nella città metropolitana di Firenze, scuole chiuse domani anche e Signa e Campi Bisenzio mentre in provini di Massa scuole chiuse a Fosdinovo, Pontremoli, Villafranca e Bagnone. Stop alle lezioni anche a Prato e in tutta la sua provincia, una delle più colpite dal maltempo dei giorni scorsi e con ancora gravi disagi. "A seguito della nuova allerta maltempo, nel territorio pratese è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dalle ore 15.00 di giovedì 9 novembre, fino alla mezzanotte di domani venerdì 10 novembre" spiegano dalla provincia. Provvedimenti di chiusura scuole erano stati già emessi dai sindaci di Cantagallo. Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio

Maltempo in Toscana, Giani: "Popolazione in allerta e pronta ad evacuare"

"La parte più intensa del fronte perturbato si trova attualmente davanti alla costa livornese. Nelle prossime ore si prevede intensificazione delle precipitazioni sulle aree più occidentali della regione, in particolare sulle province di Massa, Livorno, Pisa, Lucca e Grosseto, ove saranno possibili cumulati fino a 30-40 mm o occasionalmente superiore sulle zone costiere. Sulle zone più interne (province di Pistoia, Prato, Siena e Firenze) precipitazioni inizialmente più deboli in graduale intensificazione" ha spiegato il Governatore Giani, aggiungendo: "Voglio che tutta la popolazione sia in allerta e pronta ad evacuare se nelle zone toccate dovessero crearsi nuovi problemi, magari con altri punti di quegli argini che hanno mostrato fragilità".