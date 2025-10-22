Maltempo, scuole chiuse in Liguria e Toscana e allerta arancione domani giovedì 23 ottobre: i comuni interessati

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Per questo le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, giovedì 23 ottobre, in Liguria per maltempo ed anche in Toscana. Un avviso di allerta meteo arancione è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata.

L'elenco dei comuni interessati è in aggiornamento e altri, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani giovedì 23 ottobre in Liguria: tutti i comuni interessati

In molti comuni liguri i sindaci hanno già deciso di tenere chiuse le scuole a scopo precauzionale a causa dei temporali in arrivo domani. Qui di seguito, i comuni della provincia di Genova in cui i sindaci hanno già scelto di tenere chiusi i plessi. Si ricordi che a Genova città rimarranno aperte.

Arenzano ;

; Casarza Ligure;

Castiglione Chiavarese;

Cogoleto;

Sestri Levante;

Pieve Ligure;

Chiavari;

Mocononesi;

Bargagli;

Campomorone;

Sori;

Lavagna;

Davagna ;

; Santa Margherita Ligure.

Lezioni sospese anche nel comune di La Spezia. Il sindaco Peracchini ha firmato l'ordinanza per "la sospensione dell’attività didattica in presenza per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, nel conservatorio G. Puccini". In provincia, chiuse le scuole a Follo, Sarzana e Sesta Godano.

Domani scuole chiuse anche in Toscana per maltempo

Ancora una giornata di allerta arancione sulla Toscana dove anche per domani, giovedì 23 ottobre, alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole, dopo le ordinanze per la giornata di oggi. Si tratta di: Fivizzano, Carrara, Massa, Bagnone, Licciana Nardi, Pontremoli, Aulla (in provincia di Massa-Carrara) e Collesalvetti, Cecina, Marciana, Porto Azzurro (in provincia di Livorno).

In aggiornamento.