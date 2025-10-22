Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, scuole chiuse in Liguria e Toscana e allerta arancione domani giovedì 23 ottobre: i comuni interessati

L’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani, giovedì 23 ottobre 2025, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria e della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione civile, tra cui La Spezia.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Per questo le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, giovedì 23 ottobre, in Liguria per maltempo ed anche in Toscana. Un avviso di allerta meteo arancione è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata.

L'elenco dei comuni interessati è in aggiornamento e altri, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani giovedì 23 ottobre in Liguria: tutti i comuni interessati

In molti comuni liguri i sindaci hanno già deciso di tenere chiuse le scuole a scopo precauzionale a causa dei temporali in arrivo domani. Qui di seguito, i comuni della provincia di Genova in cui i sindaci hanno già scelto di tenere chiusi i plessi. Si ricordi che a Genova città rimarranno aperte.

Leggi anche
Maltempo, scuole chiuse in Toscana, allerta meteo arancione e gialla: le regioni interessate
  • Arenzano;
  • Casarza Ligure;
  • Castiglione Chiavarese;
  • Cogoleto;
  • Sestri Levante;
  • Pieve Ligure;
  • Chiavari;
  • Mocononesi;
  • Bargagli;
  • Campomorone;
  • Sori;
  • Lavagna;
  • Davagna;
  • Santa Margherita Ligure.

Lezioni sospese anche nel comune di La Spezia. Il sindaco Peracchini ha firmato l'ordinanza per "la sospensione dell’attività didattica in presenza per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, nel conservatorio G. Puccini". In provincia, chiuse le scuole a Follo, Sarzana e Sesta Godano.

Domani scuole chiuse anche in Toscana per maltempo

Ancora una giornata di allerta arancione sulla Toscana dove anche per domani, giovedì 23 ottobre, alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole, dopo le ordinanze per la giornata di oggi. Si tratta di: Fivizzano, Carrara, Massa, Bagnone, Licciana Nardi, Pontremoli, Aulla (in provincia di Massa-Carrara) e Collesalvetti, Cecina, Marciana, Porto Azzurro (in provincia di Livorno).

In aggiornamento. 

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Piantedosi: “Solidarietà a Ranucci, chi adombra responsabilità del governo offende la verità”
Manifestazione di solidarietà per Ranucci, Conte: "Fdi ritiri querele a Report, serve politica responsabile"
Attentato Ranucci, analisi su decine di telecamere: caccia a un uomo incappucciato visto dai vicini di casa
Finora undici le inchieste aperte per minacce e pressioni al giornalista
Gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti
Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti
Francesco Cancellato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views