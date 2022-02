Scuola, con le nuove regole sulla quarantena stop alla Dad in 4 classi su 10: ma è corsa al tampone A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole su quarantena e casi Covid a scuola, il portale Skuola.net ha fatto il punto della situazione chiedendo a 1500 tra studenti di medie e superiori come sta andando: oltre il 40% racconta che nella propria classe uno o più studenti in Dad o Ddi sono potuti tornare in aula prima del previsto. Ma per 2 su 3 il weekend precedente è stato di “corsa al tampone”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da qualche giorno sono entrate in vigore le nuove regole per la gestione dei casi Covid, e relativi contatti, a scuola, con l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso alla Dad. Secondo quanto previsto dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio, a partire dal 7 febbraio alle elementari, con 5 casi, i vaccinati e i guariti rimangono in presenza, per gli altri dad di 5 giorni; alle medie e alle superiori la Dad per i non-vaccinati scatta con due casi. Inoltre, la certificazione verde diventa senza scadenza per chi ha la terza dose (o due dosi più la guarigione). La quarantena per i non vaccinati asintomatici si riduce da 10 a 5 giorni. Insomma, tante novità sulle quali si possono cominciare a tirare le prime somme, come ha fatto Skuola.net, che ha chiesto a 1.500 studenti di scuole medie e superiori come sta andando con le nuove misure.

In generale, le nuove misure in ambito scolastico, con la riduzione generale delle quarantene e il quasi totale stop alla Dad per vaccinati (e guariti), sembrano funzionare. Oltre il 40% degli alunni di medie e superiori intervistati dal portale specializzato ha raccontato che nella propria classe uno o più studenti in Dad o Ddi sono potuti tornare in aula prima del previsto. Nello specifico, tra quanti avevano concluso la settimana precedente con un classe incompleta o totalmente a casa per via delle positività, in oltre 4 casi su 10 il periodo di Dad (didattica a distanza) o di Ddi (didattica digitale integrata) per uno o più alunni è stato effettivamente accorciato proprio dalle nuove regole.

Ma il weekend che ha preceduto l'entrata in vigore delle nuove regole, è stato complicato: 2 su 3 sostengono che gli istituti hanno avvertito le famiglie solo durante il fine settimana, così molti non hanno fatto in tempo a sottoporsi al tampone per riprendere posto al banco. Altrimenti la "copertura" dell’isolamento ridotto avrebbe potuto essere anche più ampia. Visto che la metà (50%) degli alunni interessati dai cambiamenti del protocollo riporta che loro stessi o alcuni compagni, proprio a causa dello scarso preavviso, non hanno fatto in tempo a sottoporsi al tampone di controllo, previsto per il rientro in classe dei non vaccinati e dei vaccinati o guariti da più di 120 giorni. Forse per questo gli studenti si spaccano sulle nuove decisioni del Governo. È vero che la maggioranza (il 51%) appoggia la linea dell’Esecutivo, ma un consistente 49% la boccia, accusandola di fare inutili discriminazioni tra immunizzati e no.