video suggerito

Terremoto oggi tra Calabria e Sicilia: scossa di magnitudo 3.4 nello stretto di Messina Nella serata di oggi giovedì 13 marzo è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.4 sullo stretto di Messina: sentito anche a Reggio Calabria. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Altra scossa di terremoto oggi 13 marzo in Italia. Dopo quella di questa notte di magnitudo 4.4 a Napoli che ha costretto i cittadini a uscire in strada, in serata a tremare questa volta è stata la zona tra Sicilia e Calabria. Nel dettaglio, come specificano da Ingv, sullo stretto di Messina si è verificato un terremoto di magnitudo 3.4: è stato registrato alle 21.23 dalla Sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. L'epicentro è stato individuato in mare davanti a Pellaro, quartiere sud di Reggio Calabria: la profondità del terremoto è di 14 chilometri.

Sui social c'è chi dice di aver sentito la scossa anche a Reggio Calabria, così come a Messina centro. A dare la notizia sulle loro pagine è stato l’Ingv, ovvero istituto nazionale di geologia e vulcanologia. Al momento secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dai carabinieri, non sono giunte richieste di soccorso. Non ci sarebbero stati danni.