Scoppia un incendio in una casa di riposo a Caltagirone: morta una donna, evacuati altri 20 ospiti Un'assistita di una casa di riposo a Caltagirone, in provincia Catania, è morta a causa di un incendio scoppiato forse nella sua stanza. Altre 20 persone sono state fatte evacuare e messe in salva. La Procura ha aperto un fascicolo.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in una casa di riposo nel Catanese. Un'assistita della struttura è morta a causa di un incendio scoppiato forse nella sua stanza. Quando i vigili del fuoco e i sanitari sono arrivati sul posto nulla è stato possibile per salvarle la vita. La vittima aveva 68 anni, mentre 20 persone sono state fatte evacuare.

Stando alle prime informazioni, la struttura sarebbe una casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di Caltagirone, in provincia Catania. Si sta lavorando per capire il motivo del rogo. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo è stato accertato il decesso sul posto mentre altri ospiti sono stati messi in salvo. La Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro dei locali interessati dall'incendio: verrà disposta anche l'autopsia sul corpo della donna, mentre i tecnici e gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza procederanno a capire se le fiamme si sono sviluppate proprio all'interno della stanza della vittima.