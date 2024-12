video suggerito

Scoppia un incendio in un appartamento a Torino, morta una ragazza di 25 anni Una ragazza di 25 anni è morta nell'incendio di un appartamento in un palazzo del centro di Torino. Altre due persone che erano in casa insieme alla 25enne sono state trasportate all'ospedale, sarebbero padre e madre della giovane. Si indaga sulle cause del rogo.

A cura di Eleonora Panseri

L'intervento dei Vigili del fuoco.

Una ragazza di 25 anni è morta nell'incendio di un appartamento in un palazzo del centro della città di Torino. La causa del decesso sarebbe da ricondurre con ogni probabilità all'asfissia. Ferite altre due persone. Le indagini per chiarire le cause del rogo sono in corso.

Le fiamme sono divampate intorno alle 4 di notte di oggi, martedì 31 dicembre, in un'abitazione, l'appartamentodelcustode, che si trova al piano terra di uno stabile signorile in corso Vittorio Emanuele II, sito al civico 98, all'altezza dell'incrocio con corso Vinzaglio.

Altre due persone che si trovavano nell'appartamento insieme alla 25enne sono state trasportate all'ospedale Cto (Centro Traumatologico Ortopedico), sono il padre, che lavora come custode dello stabile, e la madre della ragazza. I tre sarebbero tutti di origini filippine. Le condizioni dei due adulti non risultano gravi.

Appena è scattato l'allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, insieme a pattuglie della Polizia e dei Vigili urbani.

Restano ancora da accertare le cause del rogo, a originare le fiamme potrebbe essere stato un corto circuito, così come un malfunzionamento della canna fumaria. Ma non si escludono ipotesi diverse. L'appartamento è stato dichiarato inagibile e l'intero palazzo è stato momentaneamente evacuato.

Poco più di una settimana fa, domenica 22 dicembre, sempre nel Torinese, una donna di 49 anni, Angela Coratella, era morta nell'incendio divampato nella casa popolare dove abitava. I soccorritori, allertati da una vicina e giunti rapidamente sul posto, non erano purtroppo riusciti a salvarle la vita.

Secondo alcune ricostruzioni, a far scoppiare l'incendio all'interno dell'abitazione sarebbe stato un mozzicone di sigaretta lasciato acceso e caduto sul materasso dove la 49enne dormiva. Questo avrebbe preso fuoco e le fiamme si sarebbero rapidamente propagate in tutta la casa.