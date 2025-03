video suggerito

Scoppia un incendio in una casa in Croazia, morti tre bimbi di quattro, sei e otto anni: salvi i genitori Tre bambini sono morti nell’incendio di un’abitazione di Cakovec, in Croazia. Le vittime avevano quattro, sei e otto anni. Salvi i genitori di 25 e 29 anni. La famiglia viveva in un quartiere Rom della città. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

343 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre bambini sono morti in un incendio scoppiato in un quartiere Rom di Cakovec, nella Croazia settentrionale. I bimbi si trovavano nella soffitta appena ristrutturata quando, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto la loro casa. L'abitazione si trovava nel distretto di Kursanec e le vittime avevano quattro, sei e otto anni.

Una giovane di 25 anni e un altro bambino sono rimasti leggermente feriti, ma sono riusciti ad uscire dall'edificio in fiamme insieme a un altro uomo di 29 anni. I due erano gli unici adulti presenti in casa al momento della tragedia.

Secondo quanto ricostruito, i due 20enni vivevano insieme ai quattro bambini nell'abitazione situata in un quartiere prettamente rom. In Croazia vivono circa 18mila Rom censiti, ossia lo 0,46% della popolazione. Secondo le stime però, i numeri sono al ribasso e la comunità conta in realtà tra le 30mila e le 40mila persone.

Nel 2021 il governo ha adottato un "Piano nazionale per l'inclusione dei Rom" della durata prevista di sei anni. Il progetto è finalizzato a una "migliore integrazione" nella società. A distanza di 4 anni, però, i risultati tardano ad arrivare e i Rom restano spesso confinati in quartieri e zone- ghetto delle città croate. Le abitazioni nelle quali vivono, inoltre, hanno spesso carenze relative alla sicurezza.

La stessa sorte, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe toccata ai tre bimbi deceduti nell'incendio avvenuto proprio ieri, giovedì 6 marzo, intorno alle 22.30. La casa è stata avvolta dalle fiamme in pochissimo e i minori non hanno avuto scampo. La 25enne rimasta ferita e l'unico bimbo superstite sono stati trasportati all'ospedale di Cakovec.

Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno ispezionato l'abitazione distrutta e hanno rinvenuto i corpi carbonizzati dei tre bambini. Su quanto accaduto è stato aperto un fascicolo di indagine che punta a chiarire la dinamica dei fatti.