Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima la moglie e due soccorritori

Nella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per soccorrere la coppia.

Immagine di repertorio

Tragedia in una casa di Massa. Stando alle prime informazioni, nella notte è scoppiato improvvisamente un incendio in un appartamento in via Armando Angelini. Sul posto in poco tempo sono arrivati i soccorritori ma purtroppo per un uomo non c'è stato più nulla da fare. Gravissima sua moglie: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale più vicino.

La donna sarebbe rimasta intossicata così come due soccorritori intervenuti in casa per salvarla. Si tratta di due carabinieri, anche loro trasportati in ospedale. Anche un terzo militare è stato soccorso dai sanitari del 118 perché ha riportato un problema a un arto, l'ambulanza è arrivata in codice giallo. Sul posto ovviamente anche i vigili del fuoco che hanno cercato di spegnere il più velocemente possibile le fiamme.

Purtroppo però per l'uomo, si tratterebbe di un signore anziano, non ci sarebbe stato più nulla da fare. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici. Fondamentale sarà cercare di capire nel dettaglio le cause dell'incendio. Intanto si spera che la donna si rimetta il prima possibile.