Scoppia lo pneumatico di un camion che trasporta gasolio, il mezzo precipita per 10 metri: grave il conducente

Un camion che trasportava carburante sulla Gallipoli-Santa Maria di Leuca è precipitato da 10 metri di altezza dopo lo scoppio di uno pneumatico. Il mezzo pesante ha prima sfondato il guard rail e poi è caduto nel vuoto. In gravi condizioni il conducente.

Un camion che trasportava gasolio sulla Gallipoli-Santa Maria di Leuca è finito fuori strada ed è precipitato da un'altezza di circa 10 metri dopo aver sfondato un guard rail. Il tutto sarebbe avvenuto a causa dell'esplosione di uno pneumatico che si è ribaltato più volte, finendo nella campagna sottostante.

Il tutto è accaduto all'altezza dello svincolo per Morciano di Leuca. Il conducente, un camionista di 60 anni dipendente della sede di Racale dell'azienda Aviolamp, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Tricase. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco del distaccamento del posto. Atteso l'arrivo di una gru da Lecce per il recupero del camion. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

In aggiornamento