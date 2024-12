video suggerito

Scooter contro un camion, morto il 63enne Antonio Camastra: era allenatore dell’under 12 femminile del Lecce Grave incidente sulle strade del Salento. Intorno alle 16 di giovedì 19 dicembre, all’estrema periferia di Lecce uno scooter si è scontrato con un camion. Nel sinistro ha perso la vita il 63enne Antonio Camastra. L’uomo era allenatore dell’under 12 del “Lecce Women”, la squadra femminile della società giallorossa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Camastra, 63 anni.

Grave incidente sulle strade del Salento. Intorno alle 16 di oggi, giovedì 19 dicembre, all'estrema periferia di Lecce uno scooter si è scontrato con un camion. Nel sinistro ha perso la vita il 63enne Antonio Camastra. L'uomo era allenatore dell’under 12 del “Lecce Women”, la squadra femminile della società giallorossa.

Secondo una prima ricostruzione, il 63enne alla guida di uno scooter di grossa cilindrata sarebbe finito contro un furgone che viaggiava sulla corsia opposta. Sul luogo dell’incidente, sono immediatamente intervenuti con le ambulanze i sanitari del 118 ma per Camastra non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo, i medici hanno potuto soltanto accertare il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della polizia locale che si sono occupati di effettuare i rilievi che saranno utili per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.

"È un giorno molto triste per noi: oggi è morto, in un incidente stradale, Antonio Camastra, responsabile dell"Under 12, uno degli storici collaboratori del nostro club", scrive in un lungo post pubblicato su Facebook la società "Lecce Women".

"Antonio lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. – prosegue il messaggio – Facendo leva sui suoi modi gentili e sulla sua esperienza, nel corso di questi anni ha contributo alla crescita di tantissime giovani calciatrici, che lo adoravano".

"In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno alla sua famiglia cui vanno le più sentite condoglianze della dirigenza, dello staff tecnico, delle calciatrici e delle loro famiglia. Ciao Antonio, ci mancherai", concludono.

"Mister Signor Antonio Camastra, sei stato un Signor Mister, quel genere di persone che lasciano un segno. Che uomo. – scrive sempre sui social un'altra persona che conosceva la vittima – Oggi però ci hai lasciato, ci hai lasciato con un implosione al cuore e senza fiato. Ttutte le ragazze del Lecce Women non ti dimenticheranno mai".