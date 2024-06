Scontro tra moto nel Grossetano, morti due giovani: Mattia e Leonardo avevano 18 e 38 anni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Mattia Cappellani, 18 anni, e Leonardo Di Marte, 38 (Foto Facebook)

Due giovani di 18 e 38 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel Grossetano, lungo la strada provinciale 159 Scansanese. Da quanto appreso, i due erano a bordo delle rispettive moto che si sono scontrate intorno alle 9.30 di oggi, domenica 2 giugno, mentre procedevano in direzioni opposte nel tratto tra Preselle e Pancole, nel Comune di Scansano.

Sono stati purtroppo inutili i soccorsi prestati dai sanitari inviati dal 118. Dopo il sinistro è stato allertato anche l'elisoccorso e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono stati svolti accertamenti che saranno utili a chiarire l'esatta dinamica dello scontro tra i due mezzi.

Chi sono i due giovani morti nell'incidente

Le due vittime del grave incidente sono il 18enne Mattia Cappellani e il 38enne Leonardo Di Marte. Entrambi erano residenti nel Comune di Scansano: il primo a Pomonte, il secondo nella frazione di Preselle. Il più giovane era in sella a una Yamaha Mt, il più grande su una Ducati Panigale.

Mattia Cappellani, 18 anni (Foto Facebook)

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale tra le due moto sarebbe avvenuto in un tratto rettilineo, sembra in prossimità del centro della carreggiata, mentre Cappellani procedeva in direzione Grosseto e Di Marte verso Scansano. Sul posto insieme ai sanitari, ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono arrivati anche alcuni familiari e amici delle vittime.

Cappellani si sarebbe diplomato tra venti giorni, studiava all'istituto professionale per diventare meccanico, lo stesso lavoro del padre. Di Marte insieme al padre aveva una ditta di elettricista.

Leonardo Di Marte, 38 anni (Foto Facebook)

"Sei stato un amico, un fratello, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tante cavolate insieme, siamo stati confidenti, complici, stupidi e tanto tanto ingenui. Ma siamo stati noi, abbiamo vissuto, abbiamo riso, pianto", scrive un utente su Facebook ricordando Di Marte. "Ti voglio bene, Leo. Un giorno ci rivedremo e rideremo insieme delle nostre giornate matte che però hanno colorato gran parte, perlomeno, della mia vita. Buon viaggio, amico mio".

La sindaca di Scansano: "Due giovani vite bruciate, servono più controlli nel weekend"

"Ancora due morti, due giovani vite bruciate sulle nostre strade che, lo sappiamo tutti, soprattutto il fine settimana diventano piste dove motociclisti ingaggiano vere e proprie competizioni a folle velocità dove il limite è di 50/70 chilometri orari". Lo ha detto in una nota Maria Bice Ginesi, sindaca di Scansano, intervenendo dopo l'incidente stradale che stamani ha causato la morte dei due motociclisti.

"A nome dell'amministrazione comunale e dei cittadini tutti chiedo che Polizia e Carabinieri intensifichino i controlli soprattutto il sabato e la domenica, che li fermino e multino, e se è necessario sequestrino i mezzi per controllare se sono in regola. In gioco – conclude la prima cittadina – non ci sono solo le vite dei nostri ragazzi ma anche la sicurezza e l'incolumità di innocenti automobilisti che se li trovano davanti all'improvviso e rischiano di essere coinvolti in inevitabili incidenti".