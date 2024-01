Scontro tra due auto a Ragusa, morto ex primario 74enne Angelo Giudice: grave il nipotino di 6 anni Nell’incidente stradale avvenuto nel Ragusano intorno alle 22.30 del 1 gennaio è morto Angelo Giudice, ex medico e primario dell’ospedale di Siracusa. In gravi condizioni il nipotino di 6 anni che viaggiava con lui. Feriti anche la moglie, il fratellino del bimbo in prognosi riservata e i loro genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Angelo Giudice, foto dai social

È Angelo Giudice, ex primario dell'ospedale di Siracusa, la vittima dell'incidente avvenuto nella serata di ieri sulla strada statale 194 Modica-Pozzallo. Il medico, ex primario dell'Unità Operativa complessa di Chirurgia dell'ospedale Umberto I di Siracusa, è deceduto nello scontro frontale tra una Opel Corsa, diretta a Modica, e una Fiat Tipo che viaggiava verso Pozzallo. I feriti sono sei, tra cui due bambini. Il più grave (6 anni) p ricoverato in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania.

Stando alla prima ricostruzione, l'uomo è deceduto nel sinistro stradale verificatosi nella serata di ieri, 1 gennaio 2024. La Procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e i carabinieri stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

In lutto il mondo della medicina, delle associazioni e del volontariato siracusano. Il sindaco della città, Francesco Italia, ha ricordato l'ex primario come "un professionista altruista e competente, luminoso e affabile. Si è preso cura di decine di pazienti e ha donato le sue abilità alla nostra città, svolgendo un ruolo primario durante la pandemia e nell'ambito della Protezione civile comunale"

L'incidente e il bollettino medico dei feriti

Verso le 22.30 del 1 gennaio, due auto si sono scontrate frontalmente nello svincolo all'uscita di Modica. Stando alle prime informazioni, l'impatto è stato violentissimo. Nella Fiat Tipo viaggiava Giudice e con lui aveva i due nipotini, i genitori dei minori e la moglie. Tutti sono rimasti feriti gravemente, così come il conducente dell'altra vettura, un uomo di 36 anni che viaggiava da solo.

Il bimbo più piccolo, di appena 6 anni, è attualmente in prognosi riservata. In conseguenza dello scontro i sei passeggeri della Fiat Tipo sono rimasti incastrati ed estratti dai vigili del fuoco, per poi essere trasferiti negli ospedali di Modica e Ragusa. Sarebbero ancora gravi le loro condizioni di salute.