Scontro tra auto e moto a Porpetto: il 45enne Williams Strizzolo muore in ospedale dopo lo schianto

Un uomo di 45 anni è morto nella notte per le gravi ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 22.30 di ieri, venerdì 7 giugno, a Porpetto, in provincia di Udine, mentre rientrava a casa.

La vittima si chiamava Williams Strizzolo, il 45enne era di Morsano di Strada. La motocicletta che stava conducendo si era scontrata con un'auto. L'uomo era stato trasportato d'urgenza in ospedale a Udine: durante le cure del personale sanitario, intervenuto anche con l'elicottero, era sempre rimasto cosciente.

Il 45enne era arrivato in Pronto soccorso in codice giallo, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso, avvenuto nella notte. I rilievi sul luogo dell'incidenti sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Palmanova, anche per il conducente dell'altro veicolo, che nello schianto è invece rimasto illeso. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.

Non appena è stata diffusa la notizia della morte del 45enne, sui social sono stati condivisi tanti messaggi di cordoglio da parte di parenti e amici. Su Facebook un utente scrive: "Ciao, Williams Strizzolo, ci mancherai tantissimo", mentre un altro commenta: "Ciao, Williams Strizzolo, resterai sempre nel cuore".

"Ci sono sensazioni davvero assurde e schifose, come questa che sto provando in questo momento, piena di rabbia e incapacità a comprendere il perché di tutto questo", scrive invece una cugina della vittima.

"Appena rientrata da uno splendido ed impegnativo djset a Mantova, con tanta stanchezza ma immensa gioia nel cuore, vado a letto alle 7 di mattina e ora, appena sveglia, apprendo questa notizia come una doccia gelida e pungente: mio cugino è morto stanotte. Anche lui in moto, come mio fratello e come altri due cugini. Sono senza parole. Riposa in pace, Williams Strizzolo".