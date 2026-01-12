Attualità
Scontro tra auto a Vespolate, una delle vetture coinvolte si ribalta e schiaccia un passante: morto 59enne

A Vespolate (Novara) scontro tra due auto. Una delle vetture si è ribaltata e ha schiacciato un pedone di 59 anni. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I passeggeri coinvolti nel sinistro hanno riportato solo ferite lievi.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Un'auto coinvolta in un incidente si è ribaltata e ha schiacciato un pedone, uccidendolo. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio, a Vespolate, in provincia di Novara.

La vittima è un uomo di 59 anni. Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, lo scontro è avvenuto in corso Mazzini, all’altezza di un semaforo, e ha coinvolto due vetture.

Nell’impatto, a quanto si apprende, una delle automobili si è ribaltata, travolgendo e schiacciando il pedone che si trovava nelle vicinanze. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'ambulanza.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, che sono andati avanti per lungo tempo, per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Ne è stato dichiarato il decesso sul luogo dell'incidente.

I passeggeri delle vetture coinvolte nel sinistro invece hanno riportato soltanto ferite lievi e sono stati trasportati all'ospedale Maggiore in codice verde.

A occuparsi dei rilievi, effettuati per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sono state le forze dell’ordine, incaricate delle indagini. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Secondo dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, diffusi oggi, il 2026 è cominciato con una strage di pedoni sulle strade italiane.

Pedoni che rappresentano una delle categorie più vulnerabili del traffico urbano ed extraurbano. 16 vittime in soli 11 giorni e – allargando l'orizzonte temporale – ben 110 negli ultimi settanta giorni, da inizio novembre.

Gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce pedonali sono stati nove. Nel 2024 in Italia erano morti 470 pedoni, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminare dell'Asaps relativa al 2025 si ferma a 434.

18 CONDIVISIONI
