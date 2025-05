video suggerito

Scontro tra 4 auto della polizia in A1, diversi agenti feriti: erano di scorta ai tifosi del Milan Il bilancio del terribile incidente stradale parla al momento di almeno nove poliziotti feriti: uno sarebbe in condizioni critiche ed è stato richiesto per lui l’intervento dell’elicottero. Lo schianto tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza). Erano di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro auto della polizia si sono scontrate in un drammatico incidente stradale questo pomeriggio in autostrada A1 al confine tra le uscite di Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza). Si registrano diversi agenti feriti tra cui almeno uno in gravi condizioni elitrasportato in ospedale con l'elicottero di emergenza. Secondo le prime notizie, le quattro auto della polizia coinvolte nello schianto erano di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia giocata ieri a Roma.

L'incidente, avvenuto sulla carreggiata in direzione Nord della A1, vicino lo svincolo dell'A15, sarebbe stato causato da un tamponamento a catena tra auto della polizia. Probabilmente due auto si sono urtate lateralmente e sono poi iniziati i tamponamenti a catena. Dopo l'allarme, sul posto, al chilometro 80+600 in corsia nord al confine tra le province di Parma e di Piacenza, all'altezza di Alseno, sono accorse diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti ma anche vigili del fuoco e polizia stradale.

Il bilancio parla al momento di almeno nove poliziotti feriti: nell'impatto otto hanno riportato traumi di varia natura ma fortunatamente non sono in pericolo di vita, uno invece sarebbe in condizioni critiche ed è stato richiesto per lui l'intervento dell'elicottero da Parma ch ha provveduto al suo trasporto all'ospedale Maggiore. Un altro poliziotto trasportato in ospedale in condizioni di media gravità, gli altri con feriti più lievi trasportati in ambulanza all'Ospedale di Vaio di Fidenza.

Per consentire i soccorsi medici, l'autostrada è stata chiusa al traffico. Si registrano code in entrambe le direzioni: la coda è arrivata fino a 11 chilometri ma poi è diminuita. Al momento ancora alcuni chilometri verso Milano e anche rallentamenti verso Bologna per curiosi. Autostrade per l'Italia, che gestisce il tratto stradale interessato, parla di coda di 4 km tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola per incidente in direzione sud e coda di 5 km tra Fidenza e Fiorenzuola per curiosi in direzione nord.