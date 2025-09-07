Scontro frontale tra moto sulla Statale 124, l’impatto è devastante: tre morti tra Siracusa e Ragusa

Tragico incidente sulla Statale 124 tra Palazzolo Acreide e Cassaro: due Kawasaki si sono scontrate frontalmente, causando la morte di tre motociclisti, un 40enne ragusano e una coppia catanese di 33 e 39 anni. Inutili i soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso.

È di tre vittime il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella mattinata di domenica lungo la Strada Statale 124, l’arteria che attraversa la zona montana tra Palazzolo Acreide e Cassaro, in provincia di Siracusa. Poco dopo le 10, due motociclette si sono scontrate frontalmente causando un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai centauri coinvolti.

A perdere la vita sono stati un uomo di 40 anni originario della provincia di Ragusa, che viaggiava su una Kawasaki Ninja, e due motociclisti della provincia di Catania, un uomo di 33 anni e una donna di 39, a bordo di un’altra Kawasaki. Lo schianto è stato talmente violento da scaraventare i tre sull’asfalto, provocando traumi gravissimi.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, insieme a un elisoccorso partito per tentare il trasferimento d’urgenza del 33enne, l’unico che in un primo momento mostrava ancora segni di vita. Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è spirato poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Per gli altri due motociclisti, invece, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

La strada, già nota per la sua pericolosità e le curve strette che attraversano l’area collinare, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Noto, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dello scontro e comprendere le cause che hanno portato all’impatto. Al momento, l’ipotesi principale resta quella di una collisione frontale tra i due motocicli, forse dovuta a una manovra azzardata o a una perdita di controllo lungo il tratto tortuoso.

“Non è più tollerabile che la SS 124 continui a essere un luogo di tragedie. Serve un intervento immediato e risolutivo,” ha dichiarato Carbè, rivolgendosi con forza a Prefettura, Forze dell’Ordine, ANAS e Regione Siciliana.

Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per i necessari accertamenti medico-legali. Intanto la Procura di Siracusa è stata informata dell’accaduto e seguirà da vicino le indagini per chiarire ogni aspetto di questa drammatica vicenda.