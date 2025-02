video suggerito

Scomparsa Mara Favro, trovati ossa e occhiali da sole nei boschi della Val di Susa: potrebbero essere suoi Delle ossa e un paio di occhiali da sole molto simili a quelli che Mara Favro indossa in numerose fotografie sono stati trovati dai Vigili del fuoco nei boschi a Gravere, a pochi chilometri dalla pizzeria dove lavorava la 51enne scomparsa nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024. La Procura ha disposto l'esame del dna sui resti.

A cura di Eleonora Panseri

Mara Favro, 51 anni.

A breve potrebbe forse arrivare una svolta nel caso di Mara Favro, la 51enne di Susa scomparsa nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 da Chiomonte. Della donna non si hanno più notizie da quasi un anno, quando è sparita nel nulla dopo aver terminato il suo turno di lavoro in pizzeria.

Delle ossa e, soprattutto, un paio di occhiali da sole molto simili a quelli che la donna indossa in numerose fotografie scattatele prima della scomparsa, sono stati trovati dai Vigili del fuoco in una zona impervia dei boschi montuosi a Gravere, a pochi chilometri dalla pizzeria dove la 51enne lavorava e dove vive il titolare, Luca Milione.

L'uomo è indagato dalla Procura di Torino, insieme all'ex pizzaiolo, Cosimo Esposito, per omicidio e occultamento di cadavere. Nei giorni scorsi erano riprese le ricerche, condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo piemontese, nella zona, dove si trova anche l'ultima cella telefonica agganciata dal cellulare della 51enne.

Mara Favro

Le ossa rinvenute verranno sottoposte ad analisi per determinarne l'origine. Ufficialmente gli investigatori non confermano che siano della donna, la certezza arriverà solo con l'esame del Dna già che è stato già disposto dalla Procura, com riportano i quotidiani locali. I risultati potrebbero dare un nuovo impulso all'inchiesta.

I familiari e gli amici di Mara Favro sono convinti che qualcuno possa averle fatto del male, dato che non credono che la 51enne si sia allontanata volontariamente. È quanto sostiene anche il suo ex compagno, sicuro che Favro non avrebbe mai abbandonato la figlia di 9 anni senza dare alcuna spiegazione e che la donna potrebbe essere stata uccisa.

Prima di sparire la 51enne aveva utilizzato il suo telefono e inviato numerosi messaggi per tutta la notte. La donna aveva scritto alla figlia, sulla chat della classe della bambina e a un amico che conosceva da poco. Prima aveva mandato link di canzoni e video che non sembrerebbero avere alcun senso, poi alle 5 aveva inviato un selfie al buio dove la si vede fare una linguaccia.

Alle 6.20 la 51enne aveva scritto un ultimo messaggio: "Basta, ho deciso di mollare la pizzeria. Mi trattano come una pezza da piedi. Ma io valgo molto di più". Da quel momento in poi nessuno ha saputo dire dove Mara Favro sia finita.