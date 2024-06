Mara Favro scomparsa, l’ultimo messaggio all’amico: “Mollo il lavoro, mi trattano come pezza per i piedi”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

"Ho deciso di mollare la pizzeria. Mi trattano come una pezza per i piedi ma io valgo molto di più". È questo l'ultimo messaggio inviato da Mara Favro, la mamma 51enne di Susa scomparsa lo scorso 7 marzo, ad un uomo che aveva conosciuto qualche giorno prima nella pizzeria di Chiomonte dove lavorava.

Il messaggio in questione, mostrato per la prima volta nel corso della puntata di Chi l'ha visto? in onda questa sera su Rai 3, è importante perché inviato da Mara su WhatsApp alle 06:21 dell'8 marzo. Le risposte dell'amico, però, non arriveranno mai. Da quel momento, infatti, della 51enne si sono perse le tracce.

Da qualche giorno la Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la denuncia – la seconda – presentata dal fratello della donna proprio per omicidio e occultamento di cadavere. Ieri nella casa di Mara a Susa si sono recati gli uomini della Scientifica e l'unità cinofila. L'uomo non ha mai creduto all'allontanamento volontario della sorella, mamma di una bimba di 9 anni. E ora chiede che venga fatta luce su quanto successo e soprattutto che Mara venga ritrovata.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna la sera del 7 marzo si era recata a lavoro in pizzeria a Chiomonte. Alla fine del turno, si era fatta dare un passaggio dal pizzaiolo a casa a Susa, ma poi si è accorta di aver dimenticato le chiavi. Così è risalita verso la pizzeria in autostop. Poi, di lei si sono perse le tracce.

Perché i messaggi inviati all'amico possono essere importanti? Alle 22.45 proprio del 7 marzo la donna ha inviato all'uomo un messaggio, dicendo che non aveva la macchina e chiedeva un passaggio. Il pizzaiolo ha sempre sostenuto di essere sceso verso Susa con la macchina di Mara, anche se non aveva la patente. L'uomo a cui Mara ha mandato il messaggio ha risposto mezz'ora dopo dicendo che era a Torino.

La risposta successiva di Mara è arrivata alle 01.08: "Tranquillo buonanotte". Un'ora dopo, intorno alle 2, e poi ancora alle 02.55 la donna ha inviato altri messaggi. Alle 5 ha mandato addirittura una foto, scura, in cui si vede pochissimo e alle 05.44 ha chiesto se i due avrebbero potuto fare colazione insieme. Infine, alle 06.21 l'ultimo messaggio in cui ha affermato di voler mollare il lavoro. Poi il vuoto. Cosa è successo dopo le 06.20 dell'8 marzo? Le indagini proseguono.