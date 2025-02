video suggerito

Mara Favro scomparsa a Chiomonte, riprese le ricerche: Vigili e sommozzatori nella zona del ponte di Exilles Nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 la 51enne Mara Favro è scomparsa da Chiomonte. La donna è sparita nel nulla dopo essersi allontanata dalla pizzeria dove lavorava dopo aver terminato il suo turno per fare rientro a casa a Susa. Nei giorni scorsi sono riprese le ricerche vicino al ponte di Exilles e nell'area coperta dall'ultima cella telefonica agganciata dal telefono della donna.

A cura di Eleonora Panseri

Mara Favro

Tra poche settimane sarà passato un anno dalla scomparsa di Mara Favro, la 51enne sparita nel nulla la notte tra il 7 e l'8 marzo 2024, quando la donna si è allontanata dalla pizzeria di Chiomonte dove lavorava dopo aver terminato il suo turno per fare rientro a casa a Susa. Da quel momento di lei si è persa ogni traccia.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere in relazione al caso, il datore di lavoro della donna e un collega sono stati iscritti nel registro degli indagati, in quando sarebbero loro le ultime persone ad aver visto Favro prima che scomparisse nel nulla. I due respingono tutte le accuse e contro di loro non sarebbero state trovate prove.

Nei giorni scorsi sono riprese le ricerche della 51enne, nel tentativo di trovare qualche nuova traccia. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, i Carabinieri e i Vigili del fuoco, insieme ai sommozzatori, si sono spostati nella zona del ponte di Exilles. Perlustrata di nuovo anche tutta l'area coperta dall'ultima cella telefonica agganciata dal telefono della donna.

Al momento, tuttavia, non ci sarebbero novità. Chi la conosce teme che qualcuno possa averle fatto del male perché nessuno crede che la 51enne si sia allontanata volontariamente. È quanto sostiene anche il suo ex compagno, sicuro che Favro non avrebbe mai abbandonato la figlia di 9 anni, senza dare alcuna spiegazione.

"Era l'elemento fondamentale della sua vita, le permetteva di superare le difficoltà", ha raccontato l'uomo in un'intervista. C'è anche chi crede che sia stata portata oltre confine, in Francia. I familiari sono convinti che invece la donna sia stata uccisa.

La notte della scomparsa la 51enne aveva utilizzato il suo telefono e inviato numerosi messaggi per tutta la notte. La donna aveva scritto alla figlia, sulla chat della classe della bambina e a un amico che conosceva da poco. Prima aveva mandato link di canzoni e video che non sembrerebbero avere alcun senso, poi alle 5 aveva inviato un selfie al buio dove la si vede fare una linguaccia.

Alle 6.20 la 51enne aveva scritto un ultimo messaggio: "Basta, ho deciso di mollare la pizzeria. Mi trattano come una pezza da piedi. Ma io valgo molto di più". Poi più nulla.