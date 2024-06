video suggerito

Scomparsa Mara Favro, i dubbi dell'ex marito: "Ultimi messaggi forse mandati da terza persona" Durante la puntata di mercoledì 19 giugno di 'Chi L'Ha Visto?' l'ex marito di Mara Favro, la 51enne scomparsa da Susa la notte tra il 7 e l'8 marzo scorso, ha commentato gli ultimi messaggi inviati dal telefono della donna. "Anche noi abbiamo il dubbio che siano stati scritti da una terza persona per far pensare che fosse ancora viva a quell'ora", ha detto nell'intervista.

A cura di Eleonora Panseri

Mara Favro

Sono ancora tanti gli interrogativi senza risposta sulla scomparsa di Mara Favro, la 51enne di Susa di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 7 e l'8 marzo. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo, dopo la denuncia presentata dal fratello della donna, e s'indaga per omicidio.

Oggi, mercoledì 19 giugno, la trasmissione Rai ‘Chi L'Ha Visto?‘ è tornata a parlare del caso, di cui si sta occupando da diversi mesi. In studio, insieme alla conduttrice Federica Sciarelli, l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope, che sta assistendo i familiari di Favro.

Durante la puntata sono stati mostrati gli ultimi messaggi inviati e ricevuti dalla 51enne nelle 24 ore precedenti alla sua scomparsa. Da quelli del datore di lavoro, che le raccomanda di essere puntuale sul lavoro, agli scambi con l'ex marito Massimiliano, con la figlia, con il fratello Fabrizio e con Davide (nome di fantasia, ndr), un'amico con cui negli ultimi tempi la donna si stava sentendo

Come viene fatto notare, in questi messaggi né il tono né altri elementi fanno pensare che avesse pianificato il suo allontanamento. Fa progetti con l'amico Davide, dandogli appuntamento per il giorno successivo, si confronta con l'ex marito per gestire al meglio il tempo con la figlia, compatibilmente con gli impegni di entrambi.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, l'ultima persona ad aver visto la 51enne prima della scomparsa sarebbe il suodatore di lavoro. L'uomo ha raccontato che Favro sarebbe andata via intorno alle due e mezza di notte, dopo la fine del turno di lavoro in pizzeria. Poi però sarebbe ritornata, in autostop, per recuperare le chiavi di casa che aveva dimenticato.

Mara Favro, 51 anni

"Subito dopo si è incamminata a piedi verso Susa", ha aggiunto. Da quel momento in avanti e per tutta la notte la 51enne ha mandato alla figlia e a Davide una serie di file musicali e una foto. Alle 5.39 sente ancora Davide e i due si danno appuntamento per fare colazione la mattina dopo a Susa. Lei manda altre canzoni e lui le risponde con un’immagine romantica alle 5.54.

Alle 6.20 dell’8 marzo parte l’ultimo messaggio: “Mollo il lavoro, mi trattano come una pezza per i piedi. Ma io valgo molto di più”. Lui replica dicendo che può trovare di meglio, ma lei non risponde più. I messaggi che le verranno poi inviati dalle 8 in avanti non vengono nemmeno più ricevuti.

L'ex marito di Mara Favro: "Ultimi messaggi forse scritti da terza persona"

Durante la trasmissione è stata mandata in onda un'intervista all'ex marito di Mara Favro, Massimiliano. All'uomo il giornalista della trasmissione ha chiesto di commentare gli ultimi messaggi inviati dalla 51enne. "È insolito che fosse sveglia a quell'ora di notte. E, anche se non dormiva, non mandava messaggi musicali", ha risposto il 51enne.

Parlando dell'ultimo messaggio inviato a Davide, quello in cui parla di lasciare il lavoro, l'uomo spiega: "Non ricondurrei questo linguaggio a Mara perché ‘pezza da piedi' al Nord Italia non si usa. Anche noi abbiamo il dubbio che gli ultimi messaggi, pure quelli con il suo amico, siano stati scritti da una terza persona per far pensare che Mara fosse ancora viva a quell'ora".

Anche l'avvocato Nicodemo Gentile ritiene che negli ultimi scambi della donna ci siano molti elementi che non tornano. "È strano che abbia chiesto a Davide di fare colazione alle 9, quando è ancora sveglia alle 6. – ha commentato il legale. – L'incrocio dei dati, dei messaggi e della localizzazione dei telefoni potrà sicuramente aiutare a fare chiarezza".