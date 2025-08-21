Attualità
Cade dal pedalò e affoga, recuperato cadavere nel Lago di Garda: l’uomo era in vacanza con un amico

Il cadavere di un uomo è stato recuperato nelle acque del Lago di Garda: si tratta di un turista la cui scomparsa era stata segnalata da un amico ore prima. Indagini in corso.
A cura di Ida Artiaco
Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 10 nelle acqua del Lago di Garda nella zona di Peschiera. A notare il corpo senza vita galleggiare nel corso d'acqua è stato un passante che ha poi allertato le forze dell'ordine.

Dopo poco si è capito che si trattava di un turista, la cui scomparsa era stata segnalata da un amico che si trovava in vacanza con lui. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni disponibili, di un cittadino indiano di 40 anni. L'amico, suo connazionale, era uscito in pedalò con la vittima e lo avrebbe visto cadere in acqua.

pare che non ci siano evidenti segni di violenza sul corpo, che sembra essere rimasto in acqua per ore. Sempre dalle indiscrezioni trapelate potrebbe trattarsi di una persona di origini indiane che si trovava su un natante questa mattina al momento dello scontro con un'altra barca, come riporta L'Arena.

Dopo il recupero del corpo da parte della Guardia Costiera e del Vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino (Verona) i Carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo. Sarà probabilmente l'autopsia a chiarire le cause della morte. Un'ipotesi è che l'uomo possa essere stato colpito da un malore dopo un tuffo.

In aggiornamento. 

