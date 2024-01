Scompare nel nulla, Giovanni trovato morto per caso sotto il letto avvolto in coperta: ipotesi omicidio Giovanni Iacconi era sparito nel nulla a inizio anno, il suo corpo scoperto per caso dal fratello che era andato nella seconda casa di famiglia a Pavullo, nel Modenese. Era avvolto in una coperta, in avanzato stato di decomposizione e sotto il letto di una delle camere. Si indaga per omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Era scomparso improvvisamente nel nulla a inizio anno senza dare alcun tipo di informazione a parenti e amici tanto che ne era stata denunciata anche la scomparsa. In realtà Giovanni Iacconi non si era mai spostato dalla seconda casa nell'Appenino modenese dove il suo corpo senza vita è stato rinvenuto quasi per caso in stato di decomposizione. La terribile storia arriva da Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, dove il cadavere del 55enne è stato scoperto sotto il letto nella mattinata di sabato.

A lanciare l’allarme è stato il fratello del 55enne che ieri era andato nell’abitazione di famiglia per farla arieggiare, facendo la macabra scoperta in tarda mattinata. L’uomo ha subito allertato i carabinieri che sono intervenuti su posto con i reparti della scientifica e il medico legale, avviando le indagini.

Le indagini sono nelle fasi iniziali e il corpo del 55enne era in uno stato tale da non rendere possibile accertare se vi fossero delle ferite e se dunque il decesso possa risalire a una violenza. In casa pare non vi fossero segni di colluttazione. Per questo non si esclude nulla ma, vista la circostanza del ritrovamento, l’ipotesi prevalente è quella di un omicidio.

Il corpo di Giovanni Iacconi infatti era avvolto in una coperta, in avanzato stato di decomposizione, e sotto il letto di una camera della casa di località Acquabuona a Pavullo. Una posizione decisamente insolita per una persona colta da malore.

Il 55enne di Fiorano era stato visto in zona i primi giorni di gennaio, poi era sparito. Sul posto si recava periodicamente per trascorre del tempo ma poi andava via e quindi inizialmente nessuno ha dato l’allarme. I familiari si sono accorti della sua assenza quando non si è presentato al lavoro lo scorso nove gennaio.

Nessuno sapeva che fine avesse fatto fino a ieri, quando il fratello ha deciso di andare nell’abitazione per puro caso. All’inizio non si è accorto di nulla, poi ha notato qualcosa di ingombrante avvolto in una coperta sotto al letto. A quel punto ha intuito chd era accaduto qualcosa di brutto e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno confermato la presenza del cadavere sul quale è stata disposta l’autopsia.