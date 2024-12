video suggerito

Sciopero treni il 9 dicembre 2024 dopo l'ultima aggressione a un capotreno: orari e motivazioni I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ulitrasporti e Orsa hanno proclamato per lunedì 9 dicembre uno sciopero di 8 ore dopo l'aggressione avvenuta ai danni del capotreno a Fidenza il 5 dicembre scorso.

A cura di Susanna Picone

Uno sciopero di 8 ore, che inizierà alle 9 e fino alle 17, è in programma lunedì 9 dicembre per il personale di Trenitalia Tper e Trenitalia dell’Emilia-Romagna. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati dopo l'ultima aggressione ai danni di un capotreno che si è verificata su un treno regionale a Fidenza: il capotreno è stato preso a pugni da un passeggero senza biglietto.

Sarà uno sciopero "per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici ed i lavoratori front line delle imprese di trasporto ferroviario", è quanto fanno sapere le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa.

Sciopero lunedì 9 dicembre, le motivazioni della protesta

Lo sciopero di lunedì sarà in atto dalle 9 del mattino alle 17 e interesserà "tutto il personale viaggiante di scorta e condotta di produzione operativa e personale frontline di vendita, assistenza-antievasione di Trenitalia Tper scarl e di Trenitalia spa dell’Emilia-Romagna". Inoltre i sindacati regionali annunciano un presidio dei lavoratori dalle 10 alle 11 e 30 davanti alla Prefettura di Bologna e richiedono con urgenza che "una delegazione delle segreterie sindacali regionali venga ricevuta presso la sede della Prefettura per un confronto sul tema aggressioni al personale ferroviario, come richiesto contestualmente nella proclamazione di sciopero, non avendo ricevuto risposta alle precedenti richieste di incontro sul tema".

"Il governo ci dica se, come nel settore sanitario, ha intenzione di adottare misure per il rafforzamento complessivo della sicurezza in ambito ferroviario, accogliendo le richieste sollecitate da tutto il sindacato", chiede Filt Cgil. “Nonostante un tavolo di confronto aperto con le istituzioni, associazioni datoriali ed imprese – continua la Federazione dei trasporti della Cgil – abbiamo la sensazione che non tutti gli interlocutori abbiano compreso la portata del fenomeno in tutta la sua drammaticità. Assistiamo ad atti di violenza quotidiani che, spesso, rimangono impuniti e che, oltre al dolore fisico, lasciano in eredità altri segni profondi a lavoratrici e lavoratori, che svolgono il loro dovere con serietà ed abnegazione e che hanno il diritto di tornare a casa incolumi, ovvero senza ricevere sputi, minacce, botte o correre il rischio di essere accoltellati e presi a picconate". "Saremmo costretti – proseguono – per coerenza rispetto alla gravità dei fatti che si verificano quasi ogni giorno, a proclamare uno sciopero nazionale per la sicurezza a settimana ma abbiamo deciso, per ora, di non fornire ulteriori alibi a chi è dichiaratamente più interessato a distruggere il diritto di sciopero invece che tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici, lavoratori ed utenza attraverso l'introduzione di misure di contrasto e di prevenzione efficaci e più che mai urgenti”.

Sciopero del personale Trenitalia e Trenitalia Tper – Regione Emilia Romagna 9 dicembre: gli orari

Come si legge sul sito di Trenitalia, lo sciopero del personale di Trenitalia e Trenitalia Tper nella Regione Emilia Romagna è stato indetto dalle ore 9:00 alle ore 16:59 di lunedì 9 dicembre 2024. L’agitazione può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che vogliono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. Oppure possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto: in caso di sciopero nei giorni feriali e festivi garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui.